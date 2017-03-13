به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن بتولی در تشریح این خبر اظهارداشت: قرارگاه مرکزی امام علی (ع) در مناسبت‌های مختلف مانند نوروز، اربعین، راهپیمایی ۲۲ بهمن، انتخابات و … بنا به تدابیر هیئت رئیسه نیروی انتظامی با دبیری معاونت عملیات ناجا و با حضور نمایندگان قرارگاه‌های فرعی از پلیس‌های تخصصی نظیر مقداد از مرزبانی، یاسر بازرسی کل ناجا، ظفر فرماندهی یگان‌های ویژه، ابوذر پلیس پیشگیری، عمار پلیس آگاهی، نصر پلیس راهنمایی و رانندگی با هدف ایجاد هماهنگی بین بخشی، فرابخشی و هدایت عملیات‌های مشترک، فعالیت خود را آغاز و از این طریق تدابیر و دستورهای هیئت رئیسه ناجا را به رده‌های اجرایی ابلاغ و نسبت به هدایت آنان در هر یک از موضوع‌های مذکور اقدام می‌کند.

وی با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی ۹۶، از راه‌اندازی قرارگاه مرکزی امام علی (ع) در معاونت عملیات ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه ۲۳ اسفندماه با حضور فرمانده ناجا افتتاح و تا ۱۵ فروردین ۹۶ فعالیت می‌کند.

سردار بتولی همچنین به تشکیل هفت قرارگاه فرعی در پلیس‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: قرارگاه‌های مزبور در راستای انجام بهینه مأموریت‌ها، براساس شرح وظایف اعلامی نسبت به هدایت رده‌های متناظر در فرماندهی انتظامی استان‌ها اقدام کرده و به طور مستمر عملکرد آنها را رصد می‌کند؛ همچنین در فرماندهی انتظامی استان‌ها، قرارگاهی در مرکز استان راه اندازی می‌شود.

معاون عملیات ناجا در خاتمه گفت: ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل با قرارگاه‌های فرعی پلیس‌های تخصصی و فرماندهی انتظامی استان‌ها؛ ابلاغ تدابیر و خط مشی‌های هیئت رئیسه ناجا، پیگیری حوادث و رخدادهای مهم و اعلام نتایج به مبادی ذیربط، تهیه و تدوین بولتن روزانه و ارائه گزارش به هیئت رئیسه ناجا، جمع‌بندی گزارش و اقدام رده‌ها و انعکاس به مبادی مربوطه از وظایف قرارگاه مرکزی امام علی (ع) به شمار می‌آید.