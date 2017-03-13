احکام جدید دولت برای وزارت جهاد/ایجاد یک معاونت جدید برای حجتی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت ۳۵۳۶۱ ک مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ اضافه می‌شود.

همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۵۱/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: یک معاونت به معاونت های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت های موجود اضافه می‌شود.