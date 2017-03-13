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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۵

هیئت وزیران تصویب کرد؛

احکام جدید دولت برای وزارت جهاد/ایجاد یک معاونت جدید برای حجتی

احکام جدید دولت برای وزارت جهاد/ایجاد یک معاونت جدید برای حجتی

هیات وزیران تصویب کرد که وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده ملحق شود ضمن اینکه یک معاونت به معاونت‌های این وزارتخانه افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت ۳۵۳۶۱ ک مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ اضافه می‌شود.

همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۵۱/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد: یک معاونت به معاونت های وزارت جهاد کشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی و با استفاده از ظرفیت های موجود اضافه می‌شود.

کد مطلب 3931003

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