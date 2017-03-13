توضیح کاخ سفید درباره اخراج دادستان نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرد ۲ روز پیش از آنکه پریت بهارارا دادستان بخش جنوبی نیویورک اخراج شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سعی داشت با وی تماس بگیرد و از او به خاطر خدمت به کشور تشکر کند.

اما بهارارا تماس دونالد ترامپ را بی پاسخ گذاشت و گفت نمی خواهد بدون موافقت مقامات مافوق‌ خود با رئیس جمهور صحبت کند.

بهارارا در دوره ریاست جمهوری «باراک اوباما» به سمت دادستان بخش جنوبی نیویورک منصوب شده بود. بهارارا روز شنبه اعلام کرد: زمانی که با درخواست دولت آمریکا برای استعفا مخالفت کردم، اخراج شدم.

درخواست دولت ترامپ برای استعفا، بهارارا را متعجب کرد زیرا وی در ماه نوامبر به خبرنگاران گفته بود که ترامپ از او درخواست کرده است که همچنان در این سمت باقی بماند.

دلیل درخواست دولت از این دادستان برای استعفا، مخالفت وی با دستور اجرایی جدید ترامپ در خصوص ممنوعیت مهاجرت به آمریکا بود.

۲ روز پیش وزارت دادگستری آمریکا بهارارا را برکنار کرد. وی که در هند متولد شده و در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده است یکی از بلندپایه ترین دادستان های آمریکا محسوب می شود. وی از جمله ۴۶ دادستان منصوب شده در دوران باراک اوباما بود که روز جمعه از آنها درخواست شد استعفا دهند.

بهارارا از مخالفان فرمان ضدمهاجرتی جدید ترامپ علیه ۶ کشور مسلمان است.