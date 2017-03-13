برگزاری مسابقات علمی وعملی آموزشگاههای فنی وحرفه ای باحضور ۳۰۶نفر

محمود شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات علمی و عملی آموزشگاههای فنی و حرفه ای و کار و دانش در شهرستان خرمدره خبر داد و افزود: این مسابقات با حضور بیش از ۳۰۶ نفر از دانش آموزان برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این مسابقات دانش آموزان رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای شرکت کردندو این دانش آموزان در رشته های تربیت بدنی، صنایع خودرو ،تاسیسات ، برق خودرو کامیپوتر شرکت کردند.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد فرهنگ کار و مهارت برای دانش آموزان و تقویت انگیزه مهارت آموزی و خلاقیت برای دانش آموزان است.

شهبازی تاکید کرد: در این مسابقات ۱۴ نفر از برگزیدگان به مسابقات کشوری که فروردین ماه سال آینده در استان مرکزی اراک برگزار می شود راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه توجه به امر مهارت آموزی جلوی بیکاری در آینده را می گیرد، افزود: خوشبختانه در استان زنجان استقبال دانش آموزان از مسابقات علمی و عملی بسیار خوب است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: در راستای توسعه اشتغال در استان باید مهارت آموزی از ابتدا در مدارس برای دانش آموزان آغاز شود.