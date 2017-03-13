کتی که به تلفن هوشمند دستور می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت ATAP(زیرمجموعه گوگل) با همکاری Levi، یکی از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک، کت جین هوشمندی ساخته اند.

این کت که در پاییز سال جاری میلادی عرضه می شود، برچسب قیمت ۳۵۰ دلاری دارد و نخستین محصول مجهز به فناوری Project Jaquard شرکت ATAP است.

فناوری مذکور مربوط به تولید پارچه رسانایی است که هر تکه ای از لباس را به دستگاهی متصل به اینترنت تبدیل می کند و می توان به وسیله آن به تلفن هوشمند دستور داد. مثلا هنگامیکه کاربر با تلفن همراه خود به موسیقی گوش می کند، با دوبار ضربه آرام به مچ لباس می توان موسیقی را متوقف کرد.

به نظر می رسد قابلیت های این کت مانند ساعت های هوشمند باشد.