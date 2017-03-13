نگاهی به پیامدهای سفر پادشاه عربستان به ژاپن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «علی ساجد» در یادداشتی درباره سفر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی به برخی کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن نوشت: پادشاه عربستان شب گذشته (یکشنبه) پس از پایان سفر خود به مالزی و اندونزی وارد توکیو پایتخت ژاپن شد تا در ادامه تلاش های خود برای رهایی از بحران های اقتصادی، باب مذاکره را با مسئولان عالیرتبه ژاپنی باز کند تا بلکه گشایشی برای وضعیت نابسامان پیش آمده ایجاد شود.

سلمان بن عبدالعزیز در حالی در رأس یک هیأت اقتصادی بلندپایه و به همراه بیش از یک هزار نفر از جمله چند وزیر کابینه و شماری از شاهزادگان و رؤسای شرکت های بزرگ وارد توکیو شده که در خلال ۴۶ سال گذشته هیچ پادشاهی از این کشور به ژاپن سفر نکرده است.

بحران‌های اقتصادی عربستان از ۲ عامل اساسی ناشی می‌شود:

الف. کاهش قیمت نفت

ب. جنگ یمن

از سوی دیگر باید گفت که تجربه نشان می‌دهد وقتی مقامات عربستان اقدام به برقراری رابطه و یا تحکیم آن با کشوری می کنند، شاهد موضع‌گیری و اظهارات ضد ایرانی آن کشور در قبال تحولات غرب آسیا می شویم. تلاش عربستان جهت انزوای ایران در میان کشورهای مختلف از جمله آنهایی که اقدام به خرید نفت از ایران می کنند امری آشکار و دارای سابقه است.

به احتمال فراوان ملک سلمان در این سفر خود پیشنهاد فروش نفت را به ژاپن با تسهیلاتی بیش از آنچه توکیو از ایران بهره مند است، ارائه خواهد کرد و با تکیه به همان تجربه قبلی به احتمال زیاد باید شاهد اظهارات ضد ایرانی دولت ژاپن هم باشیم. تلاش های دیپلماتیک دولت عربستان به عنوان رقیب منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، جهت توسعه روابط با کشورهای مختلف با پشتوانه مالی به دنبال توافق برجام و توسعه روابط ایران با کشورهای مختلف، افزایش چشم گیری یافته است و این تلاشها جهت مهار نفوذ ایران در سایر مناطق از جمله حوزه‌های امنیتی رباض مانند یمن ادامه خواهد یافت.