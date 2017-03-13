خبرگزاری مهر-گروه هنر: گروه ها و هنرمندان فعال حوزه موسیقی در آستانه فرا رسیدن سال نو در تدارک و برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت های متعدد در تهران و شهرستان ها هستند. برنامه ها و اجراهای زنده ای که طی سال های اخیر با توجه به آورده نسبتا مناسبی که به لحاظ مالی برای برگزارکنندگان کنسرت ها داشته روند رو به رو رشد داشته است. کما اینکه استقبال و تقاضای مخاطبان به ویژه مسافران نوروزی نیز نقش بسیار تاثیرگذاری در پررنگ شدن کنسرت های نوروزی داشته که این امر از جهاتی می تواند در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقایی ایفاکننده نقش موثری باشد.

به هر صورت طی این روزها تا نیمه های فروردین سال آینده کنسرت ها و برنامه های متعددی در تهران و شهرستان ها با میزبانی گروه های موسیقی در گونه های مختلف برگزار می شود که برنامه زمان بندی شده آنها طبق تازه ترین اطلاعات استخراج شده از سامانه های رسمی فروش بلیت به ترتیب زیر است.

*کنسرت های سنتی، نواحی، تلفیقی و کلاسیک

کنسرت علیرضا قربانی، دوشنبه ۲۳، شنبه ۲۸، یکشنبه ۲۹ اسفند، تالار وحدت

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران، چهارشنبه ۲۵ و پنجشنبه ۲۶ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت ناصر چشم آذر و گروه «ایستگاه» به خوانندگی مهدی یغمایی، ۲۵ و ۲۶ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «دنگ شو»، پنجشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۲۲، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت گروه «رستاک»، پنجشنبه ۳ فروردین، ساعت ۲۲:۱۵، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت گروه «پالت»، جمعه ۴ فروردین، ساعت ۲۲:۱۵، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت ناصر وحدتی، شنبه ۵ فروردین، ساعت ۲۰:۳۰، مجمتع خاتم الانبیا رشت

کنسرت گروه «داماهی»، یکشنبه ۶ فروردین، ساعت ۲۰، مجموعه برج آزادی تهران

کنسرت ناصر وحدتی، دوشنبه ۷ فروردین، ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰، سالن شهید آوینی شهرستان رودسر

کنسرت ناصر وحدتی، سه شنبه ۸ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، هتل بزرگ رامسر

*کنسرت های پاپ

کنسرت فریدون آسرایی، چهارشنبه ۲۵ اسفند، ساعت ۲۱، سالن شهدای کارگر شهرستان درود

کنسرت سیروان خسروی، چهارشنبه ۲۵، پنجشنبه ۲۶، جمعه ۲۷ و شنبه ۲۸ فروردین، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت حامد همایون، چهارشنبه ۲۵ اسفند، ساعت ۱۹ و ۲۱:۳۰، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قزوین

کنسرت اشوان، پنجشنبه ۲۶ و جمعه ۲۷ اسفند، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، سالن سینما بهمن بوشهر

کنسرت حامد همایون، پنجشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۲۱:۳۰، سالن اداره کار رفسنجان

کنسرت احسان خواجه امیری، جمعه ۲۷، شنبه ۲۸ اسفند، ساعت ۱۹ و ۲۲، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت حامد همایون، جمعه ۲۷ اسفند، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۲، سالن تلاش کرمان

کنسرت محسن یگانه، سه شنبه اول فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت فرزاد فرزین، چهارشنبه ۲ فروردین، ساعت ۲۲، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت اشوان، چهارشنبه ۲ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت محسن یگانه، پنجشنبه ۳ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت حامد همایون، جمعه ۴ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت گروه سون، جمعه ۴ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت احسان خواجه امیری، شنبه ۵ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت مازیار فلاحی، شنبه ۵ فروردین، ساعت ۲۲:۲۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت مهدی یراحی، یکشنبه ۶ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت رضا صادقی، یکشنبه ۶ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت محسن یگانه، یکشنبه ۶، دوشنبه ۷ و سه شنبه ۸ فروردین، ساعت ۲۲:۲۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت محمد علیزاده، دوشنبه ۷ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت امید حاجیلی، دوشنبه ۷ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت سیروان خسروی، سه شنبه ۸ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت حمید عسگری، سه شنبه ۸ فروردین، ساعت ۱۹:۳۰، سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

کنسرت گروه کاکوبند، سه شنبه ۸ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم

کنسرت احسان خواجه امیری، چهارشنبه ۹ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر.

کنسرت ناصر وحدتی، چهارشنبه ۹ فروردین، ساعت ۲۰:۳۰، مجمتع خاتم الانبیا رشت

کنسرت گروه بمرانی، چهارشنبه ۹ و پنجشنبه ۱۰ فروردین، ساعت ۲۰، مجموعه برج آزادی

کنسرت رضا صادقی، پنجشنبه ۱۰ فروردین، ساعت ۲۲:۱۵، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت امید حاجیلی، پنجشنبه ۱۰ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش تله کابین رامسر

کنسرت اشوان، پنجشنبه ۱۰ فروردین، ساعت ۲۳، سالن نمایشگاه بین المللی جزیره قشم