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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

گابریل خبر داد؛

برلین کمک مالی در اختیار کشورهای آفریقا قرار می دهد

برلین کمک مالی در اختیار کشورهای آفریقا قرار می دهد

وزیر خارجه آلمان از افزایش کمک مالی به کشورهای آفریقایی در سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با «استفان اوبراین» معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری اعلام کرد که برلین در نظر دارد کمک مالی به میزان ۱۵ میلیون یورو در اختیار کشورهای شاخ آفریقا قرار دهد. 

وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود: پس از اختصاص این مبلغ، کمک مالی آلمان به آفریقا تقریبا دوبرابر قبل خواهد شد. 

اوبراین نیز در این تماس تلفنی خاطرنشان کرد که ۴ کشور آفریقایی یمن، سودان جنوبی، سومالی و نیجریه به بیشترین میزان از کمک های بین المللی نیاز دارند. این ۴ کشور جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون که گرسنگی و فقر شدید آنها را تهدید می کند، دارد.

کد مطلب 3931032
شقایق لامع زاده

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