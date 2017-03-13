به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت معدن و تجارت، گفت: یکی از روش‌های آموزش، آموزش در شهرک‌های صنعتی است.

وی افزود: دانش‌آموزان کاردانش و فنی و حرفه‌ای دوره‌های تخصصی خود را در شهرک‌های صنعتی می‌گذرانند و درس‌های عمومی خود را درمدرسه می‌گذرانند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دفتر آموزش کار و دانش در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است و از دانش آموزان که دوره‌ها را می‌گذرانند حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: این نوع تفاهم نامه‌ها هدف اصلی ما را که تربیت نیروی انسانی دارای مهارت است را محقق می‌کند و کیفیت نیروی انسانی را ارتقا می‌دهد.

زرافشان تأکید کرد: فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل برای اخذ دیپلم متوسطه در هنرستان‌های کاردانش جهت کارکنان بخش‌های صنعتی و معدنی، همکاری در برگزاری کارگاه‌های عملی در هنرستان‌ها بر اساس نیاز بخش‌های صنعتی و معدنی و براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به شرایط و ظرفیت‌های آموزش و پرورش، همکاری هنرستان‌ها جهت انجام پژوهش‌های مرتبط با بخش‌های صنعتی و معدنی، همکاری و حمایت در گسترش رشته و آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌ها بر اساس نیاز و تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ همکاری دراستفاده از متخصصین صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها در هنرستان‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در هنرستان‌ها برای آشنایی با تولیدات ملی و کمک به تقویت تولید ملی در راستای اقتصاد مقاومتی، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات صنعتی در هنرستان‌ها متناسب با اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری در جهت واگذاری مراکز ارتقا مهارت در دست ساخت و راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به وزارت آموزش و پرورش از اقداماتی است که در برنامه ما برای اجرای تفاهم‌نامه است.