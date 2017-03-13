۵۸.۴ درصد از تاغزارهای بشرویه به آفت شپشک سفید آلوده شد

محمدرضا رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۴۹ هزار و ۹۱۲ هکتار مساحت تاغزارهای دست کاشت شهرستان بشرویه است.

وی افزود: از این میزان ۲۲ هزار و ۱۶۸ هکتار از سطح تاغزارهای بشرویه آلوده به آفت شپشک سفید است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بشرویه اظهار داشت: در تعداد ۳ منطقه آلودگی شدید شناسایی شده که هم اکنون در سطح ۲۰۰ هکتار به منظور طرح پرورشی و اصلاح تاغزارها به صورت مکانیکی عملیات مبارزه با آفات انجام می شود.

رفیعی ادامه داد: بعد از هرس باغات، سم پاشی در فروردین و اردیبهشت ماه برای مبارزه باآفت شپشک سفید سپردار تاغ ها، با سموم شیمیایی دیازینون و اتیون انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: باتوجه به سطح آلودگی بسیار در تاغزارهای بشرویه از مدیریت بحران این شهرستان درخواست سم پاشی با هواپیما به منظور مبارزه شیمیایی در کنترل این آفت داشته ایم و همچنین خواستار کمک تمامی ادارات برای دراختیار گذاشتن ماشین ها و ادوات سم پاشی آنان می باشیم.

رفیعی گفت: از لحاظ آلودگی پس از بیرجند با ۷۵ درصد آلودگی تاغزارها، در سطح دوم هستیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه اظهار داشت: تاغ به عنوان یک گونه مقاوم به خشکی و کمی رطوبت یکی از گونه های اصلی و مهم در عملیات بیابان زدایی در این شهرستان است به طوری که در طول چندسال گذشته سطح زیادی از مناطق بیابانی این شهرستان با این گونه احیا و تاحدبسیاری کنترل شده است.

وی بیان کرد: کل درختان دست کاشت این شهرستان در سطح ۵۰ هزار هکتار است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بشرویه گفت: مهار و کنترل گردوغبار و جلوگیری از فرسایش بادی به عنوان یک مبحث مهم در سطح کشور مطرح است و تاغزارها نقش شگرف و بی بدیلی در این موضوع دارند لذا حفاظت از تاغزارها یک وظیفه مهم است که در راستای این امر بحث مبارزه با آفات این گونه را دنبال می کنیم.

وی افزود: شپشک یکی از انواع حشره تاغزارها و آفتی ست که پس از خروج از تخم شیره گیاه را مصرف کرده و عامل مهم خشکی تاغ ها است.

رفیعی اظهار داشت: در سال های ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳ نیز آفات شپشک را در تاغزارهای بشرویه مشاهده کرده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته با منظور مبارزه با این آفت مبلغ ۵ میلیون تومان در جهت سم پاشی با سم دیازینون در حاشیه جاده هایی که تراکم آفت بیشتر بوده، هزینه شده است.