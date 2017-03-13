کمپین ۷ هفته ای اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، اتحادیه اروپا یک کمپین مبارزه با فساد را که تمرکز اصلی آن بر روی مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن افغانستان و همچنان مبارزه با فساد در نهادهای قضایی است، برای مدت ۷ هفته در افغانستان آغاز کرده است.
«فرانز مایکل میلبن» سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در مراسم افتتاحیه این کمپین گفت که اگر دولت افغانستان با فساد، مبارزه جدیتری نکند، دولتی ضعیف باقی خواهد ماند که به طور کامل به کمکهای خارجی متکی است.
این کمپین اتحادیه اروپا با هدف تاکید بر نقش مهم بالا بردن آگاهی، پیشگیری و همکاری بین دولت افغانستان و شهروندان این کشور در امر مبارزه با فساد راهاندازی شده است.
به گفته سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، با وجود برخی از پیشرفتها در امر مبارزه با فساد، این مسئله به مثابه یک تهدید برای افغانستان و برنامه خودکفایی این کشور باقی مانده است.
لازم به ذکر است افغانستان که از سال ۲۰۰۷ به این سو شامل فهرست ارزیابی سالیانه سازمان شفافیت بینالمللی شده، همیشه در میان ۱۰ کشور با بیشترین میزان فساد قرار داشته است.
اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد در افغانستان کمپینی را به مدت ۷ هفته در این کشور راه اندازی و آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، اتحادیه اروپا یک کمپین مبارزه با فساد را که تمرکز اصلی آن بر روی مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن افغانستان و همچنان مبارزه با فساد در نهادهای قضایی است، برای مدت ۷ هفته در افغانستان آغاز کرده است.
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