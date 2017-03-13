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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

جاذبه های استان ایلام را بشناسید

دره ارغوان؛ اوج رنگ آمیزی طبیعت در استان ایلام

دره ارغوان؛ اوج رنگ آمیزی طبیعت در استان ایلام

ایلام-دره ارغوان که از دیرباز به واسطه وجود بوته‌های بسیار زیاد ارغوان بسیار معروف است، امروزه مورد توجه دوستداران و علاقمندان به طبیعت قرار می گیرد.

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: استان ایلام از آن دست استانهایی است که کمتر کسی اسم آن را برای مسافرت شنیده است و مناظر طبیعی آن را دیده است اما این استان با آب و هوای کوهستانی و نیمه گرم، طبیعت، شهرها و مکان‌های دیدنی بسیاری دارد که در بسیاری از موارد از چشم گردشگران غیرحرفه‌ای پنهان می‌ماند.

ایلام از استان‌های جنگلی ایران است و به خاطر زیبایی طبیعتش از آن با نام عروس زاگرس نیز یاد می‌شود و دره ارغوان یکی از مکانهای تفرجی و دیدنی شهر ایلام است که با فاصله ۵ کیلومتر در شمال ایلام قرار گرفته است.

هرساله همزمان با فصل بهار و بخصوص اردیبهشت ماه، دره ارغوان ایلام به اوج زیبایی رنگها در طبیعت تبدیل می‌شود و ارغوانهای این دره و طبیعت بکر، زیبایی خاصی به منطقه بخشیده است.

دره ارغوان یک دره پر آب و بسیار دیدنی پوشیده از بوته‌های ارغوان است

این دره که از دیرباز به واسطه وجود بوته‌های بسیار زیاد ارغوان بسیار معروف است، امروزه کمتر مورد توجه دوستداران و علاقمندان به طبیعت قرار می‌گیرد.

دره ارغوان در مسیر روستای کلاته آهن قرار گرفته است و یکی از مناطق حفاظت شده در استان ایلام است که درختان ارغوانی آن در محدوده ۱۶۰هکتار از این دره رویش دارند.دره ارغوان در مسیر روستای کلاته آهن قرار گرفته است و یکی از مناطق حفاظت شده در استان ایلام است که درختان ارغوانی آن در محدوده ۱۶۰هکتار از این دره رویش دارند.

این دره زیبا مملو از درختانی با شکوفه‌ها و برگهای ارغوانی است که در میان درختهای بلوط و زالزالک به گونه بسیار حیرت آوری چشم را خیره می‌کند.

درآمیختن زنگهای مختلف درختان شکوه خاصی به این منطقه بخشیده است و آن را به اوج زیبایی تبدیل کرده است.

ارغوان درختی است از خانواده پروانه آسا و از مشخصات بارز آن این است که این درخت در اول بهار می‌روید و دارای گل‌های نیام که از مشخصه این تیره‌است می‌باشد و گل‌های آن زودتر از برگهای آن در می‌آید و دارای شاخه‌های متقابل است. بلندی آن گاهی به ۱۲ متر هم می‌رسد، اما بیشتر به صورت درختچه ‌است.

برگهای ارغوان به شکل قلب، بدون کرک و دارای کناره‌های صاف است. گلهای این درخت در اوایل بهار، در گروه های۳ تا۶ تایی، روی شاخه‌ها و حتی روی ساقه اصلی، پیش از رشد برگ‌ها پدید می‌آیند و چون عده آنها بسیار زیاد است، منظره زیبایی به درخت می‌دهد.

مزه گل ارغوان ترش و نسبتاً مطبوع است از این رو در بعضی از کشورها گل ارغوان را همراه سالاد می‌خورند یا در بعضی از غذاها می‌ریزند، ارغوان در خاکهای آهکی پرقوت بهتر رشد می‌کند و در برابر خشکی مقاوم است و به تابش مستقیم نور خورشید نیاز دارد.

به هر روی استان ایلام در اردیبهشت ماه هر سال طبیعت زیبا و جذابی دارد اما بدلیل ناشناخته ماندن آن در بین گردشگران هنوز نتوانسته مشتاقان طبیعت را به خود جلب کند و لازم است در این زمینه علاوه بر تبلیغات رسانه ای، زیرساختها توسط مسوولان مربوطه فراهم شود.

کد مطلب 3931045

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