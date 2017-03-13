کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: باید تلاش شود برای انجام فعالیت های فرهنگی وقت گذاشته شود و کیفیت برگزاری برنامه های فرهنگی در این استان افزایش یابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی است که باید این زمینه مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: دشمن از طریق تهاجم فرهنگی و هزینه کردن در این زمینه به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و انقلابی در کشور است.

وی بیان کرد: برنامه های فرهنگی باید در راستای تقویت و احیای ارزش های دینی و اسلامی باشد و تلاش شود از تمام ظرفیت ها در این راستا استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون فضای مجازی در جامعه ما گسترده شده و باید تلاش شود که از این ظرفیت در راستای تقویت ارزش های دینی استفاده شود.