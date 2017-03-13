مصطفی جوادی مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح عیدانه کتاب همزمان با اصفهان و دیگر شهرهای کشور در هشت کتابفروشی کاشان آغاز شده است.
وی مدت اجرای این طرح را یک ماه اعلام کرد و هدف از اجرای طرح عیدانه کتاب را گامی مثبت در جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه عنوان کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تصریح کرد: این طرح به مدت یک ماه از تاریخ ١٥ اسفند ماه سال جاری تا ١٥ فروردین در کتابفروشیهای شهرستان با شعار » امسال هم کتاب عیدی دهیم» آغاز شده است.
خریداری ۶۵۹ هزار کتاب در طرح پاییزه کتاب
وی افزود: بر این اساس علاقهمندان به کتاب با همراه داشتن کارت ملی میتوانند به مدت یک ماه با مراجعه به کتابفروشیهای عضو در شهرستان کاشان، میتوانند کتابهای حوزه بزرگسال را با ۲۰ درصد و کتابهای حوزه کودک و نوجوان را با ۲۵ درصد تخفیف خریداری و تا سقف یکصد هزار تومان از تخفیف این طرح بهرهمند شوند اما کتابهای آموزشی، کمکآموزشی و نایاب مشمول این طرح نمیشود.
جوادی مقدم با اشاره به اینکه ٨ کتابفروشی کاشان در طرح عیدانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام کردند، ابراز داشت: کتابفروشیهای خانه کتاب، ساربوک، شهر کتاب، کتابخانه کاشان شناسی آیت الله غروی، کتاب سرای مرسل، ادبستان نوین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابفروشی اندیشه شهر در طرح عیدانه کتاب شرکت دارند.
گفتنی است پیشاز این، طرح پاییزه کتاب با مشارکت ۶۲۴ کتابفروشی در حالی به کار خود پایان داد که ۶۵۹ هزار و ۱۹ نسخه کتاب از سوی بیش از ۲۰۹ هزار نفر خریداریشد.
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