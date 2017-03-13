به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده صبح دوشنبه در سومین جلسه ستاد اجرای سفرهای نوروزی اظهار داشت: نوروز و تعطیلات عید فرصت مناسبی برای معرفی آداب، رسوم، صنایع دستی و مکان‌های تاریخی و گردشگری استان بوشهر است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر افزود: بر همین اساس از ماه‌ها پیش از عید برنامه‌ها، طرح‌ها و ایده‌های گردشگری و معرفی استان تدوین شده است.

وی یکی از برنامه‌ها را راه‌اندازی نمایشگاه موقت صنایع دستی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها اکنون در شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم راه‌اندازی شده است.

امیرزاده خاطرنشان کرد: یکی از مکان‌هایی که باید در ایام نوروز راه‌اندازی شود، ایستگاه‌های خوش‌آمدگویی در ابتدای هر شهرستان است.

وی تصریح کرد: در ورودی شهرها باید افراد ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان نوروزی آنها را برای رفتن به مکان‌های گردشگری یا اسکان راهنمایی کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: اقلام مختلف تبلیغاتی توسط اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر تهیه شده است که از جمله آن می‌توان به چاپ ۴۰ هزار نقشه گردشگری اشاره کرد.

امیرزاده اظهار کرد: برنامه‌های مختلف محلی و سنتی نیز در سراسر شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.