خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: نزدیک به ۲۲۶ هزار دانشآموز در مدارس استان مشغول به تحصیل هستند که نیمی از آن شامل دانشآموزان دختر است.
بررسیهای اخیر متولیان بهداشت و درمان نشان میدهد معضلات تغذیه ناسالم در استان اردبیل گروههای مختلف سنی از جمله دانشآموزان را تحت تأثیر قرار داده است.
بطوریکه با بررسی میدانی خبرگزاری مهر و جویا شدن نظرات کارشناسان مشخص شد، بیماریهای مختلفی به واسطه تغذیه ناسالم در کمین دانشآموزان است. از جمله چاقی و اضافه وزن، اضطراب و افسردگی، کمبود انواع ویتامینها و همچنین بیماریهای غیر واگیر.
در این میان تأثیر بیماریها در دانشآموزان دختر که مادران فردا محسوب میشوند، بیش از همتایان پسر خود است. تأثیرات تغذیه نامناسب در سنین رشد به زعم کارشناسان ماندگار است. موضوعی که امروز به نگرانی تبدیل شده و کارشناسان دست یاری به سوی والدین دراز کردهاند.
چاقی و اضافه وزن معضل رو به رشد سلامت
به گفته رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزشوپرورش استان بررسیهای متعددی از سلامت دانشآموزان صورت گرفته و مجموعه آن نشان میدهد مشکل چاقی و اضافه وزن در بین دانشآموزان جدی است.
رضا موجبی به خبرنگار مهر گفت: اضافه وزن میتواند در بزرگسالی منجر به دیابت، فشار خون، سرطان و حتی بیماریهای قلبی و عروقی شود و متأسفانه امروز شاهد بروز این مشکل در بین دانشآموزان دختر هم هستیم.
وی افزود: به تازگی علوم پزشکی استان طرح غربالگری بیماریهای غیر واگیر را آغاز کرده است و تا قبل از شروع آن برخی معضلات شناسایی شده که چاقی از اهم آن است.
یکی از مدیران مدارس نیز در خصوص مشکلات سلامت دانشآموزان دختر به ریزش مو، اضطراب فزاینده به ویژه در فصل امتحانات، مشکلات پوستی و برخی مشکلات مختص سلامت جسمی دختران اشاره کرد.
این اظهارات در حالی است که معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان اردبیل نیز به شیوع بیماریهای غیر واگیر در استان اشاره کرد و گفت: به مانند سراسر دنیا چهار گروه بیماریها شامل بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی، دیابت و سرطان علتهای اصلی مرگومیر محسوب میشوند.
صادق حضرتی تصریح کرد: از جمله عواملی که این بیماریها را تشدید میکند، تغذیه ناسالم است که موارد متعددی از آن در بین دانشآموزان نیز مشاهده میشود.
چاهی که والدین برای دانشآموز میکنند
وی تأکید کرد: با وجود اینکه به تغذیه مناسب به ویژه در سنین رشد تأکید میشود اما بررسیها نشان میدهدمصرف میوه و سبزی جات در اردبیل پایین و در مقابل مصرف فست فودها بالا است.
چنین الگوی تغذیهای به تعبیر رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزشوپرورش استان خود به تشدید معضلات سلامت دانشآموزان منجر شده است.
موجبی در این خصوص گفت: متأسفانه خانوادهها در اردبیل به مصرف فست فود تمایل بالایی دارند و به تغذیه فرزندان اهمیتی قائل نیستند.
در برخی مواقع مصرف فست فود به یک کلاس رفتاری تبدیل شده و به عنوان مثال در مهمانیها و دور همیها به عنوان یک غذای مناسب تعبیر میشودوی افزود: اغلب پدر و مادرها شاغل هستند و برای راحتی کار با یک فست فود ناهار و شام را تدارک میبینند در حالی که معضلات مصرف فست فود قابل توجه است و ما امروز اثرات آن را در سلامت دانشآموزان مشاهده میکنیم.
با وجود اینکه تحقیقات و بررسیها به تأثیرات سوء فست فودها در سلامت افراد تأکید کرده، یکی از شهروندان اردبیلی معتقد است رژیم غذایی دانشآموزان به شکل نامناسبی تغییر یافته است.
نسرین ابراهیمی تصریح کرد: در گذشته مادران به تغذیه سالم دختران توجه ویژه داشتند و مواد مغذی که بتواند به رشد جسمی مناسب دختر بینجامد در خوراک وی میگنجاندند.
وی افزود: امروز متأسفانه رژیم غذایی دختران تغییر کرده و بسیاری از آنها حتی رغبتی به غذاهای مقوی و سنتی ندارند.
ابراهیمی معتقد است باید در مدارس نسبت به اصلاح الگوی تغذیه اقدام شود و حتی شیوههای صحیح زندگی روزمره برای کاهش معضلات سلامت نیز آموزش داده شود.
این شهروند تأکید کرد: هر چند برخی والدین به تغذیه دختران اهمیت نمیدهند اما موضوع تغییر رژیم غذایی جدی است و به نظر بنده ابتدا این معضل باید رفع شود.
وی افزود: در برخی مواقع مصرف فست فود به یک کلاس رفتاری تبدیل شده و به عنوان مثال در مهمانیها و دور همیها به عنوان یک غذای مناسب تعبیر میشود.
مشکلات حرکتی و استقامت جسمی دختران
در عین حال کارشناس تغذیه معتقد است تغذیه ناسالم صدمات روحی نیز به دنبال دارد.
اضافه وزن و یا کمبود وزن موجب شده برخی دانشآموزان دختر با مشکلات حرکتی و استقامت جسمی مواجه شوندرضا رستمی به خبرنگار مهر گفت: با تغذیه ناسالم فرد مواد مغذی، ویتامینها و املاح لازم را دریافت نمیکند و در ادامه بیماریهای روحی متعددی نیز بروز و ظهور پیدا میکند.
وی افزود: امروز تغییرات هورمونی، مشکلات قاعدگی، مشکلات پوست و مو، اضطراب و افسردگی و بیقراری و کمتوانی در بین دانشآموزان دختر دیده میشود که بخشی از آن با تغذیه ناسالم ارتباط تنگاتنگ دارد.
رستمی تأکید کرد: حتی اضافه وزن و یا کمبود وزن موجب شده برخی دانشآموزان دختر با مشکلات حرکتی و استقامت جسمی مواجه شوند.
وی با تأکید به اینکه اغلب این معضلات در بین دانشآموزان پسر نیز دیده میشود، اضافه کرد: با این وجود لازم است تغذیه دانشآموزان دختر به دلیل بارداریهایی که در آینده خواهند داشت مورد توجه قرار گیرد.
غربالگری معضلات سلامت در اردبیل
معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان اردبیل در پاسخ به اقدامات مراقبتی و پیشگیری معضلات به وجود آمده تصریح کرد: در استان اردبیل طرح مبارزه با بیماریهای غیر واگیر آغاز شده و در این طرح تمامی افراد جامعه پوشش داده خواهند شد.
حضرتی افزود: در واقع ما عواملی که منجر به بروز و تشدید بیماریهای غیر واگیر میشود را در افراد شناسایی کرده و افراد را به گروههای مجزا بر اساس میزان ابتلا یا ریسک ابتلا تقسیمبندی میکنیم.
وی متذکر شد: در این طرح هر فردی متناسب با میزان سلامت خود توصیههای بهداشتی لازم را دریافت خواهد کرد؛ به عنوان مثال برای افراد با اضافه وزن مشاورههای کاهش وزن پیشبینیشده است.
وی با اشاره به پوشش طرح خطر سنجی برای نزدیک به سه درصد جمعیت استان، اضافه کرد: تا چهار سال آینده ۹۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
چیپس و پفک از بوفه مدارس جمع شد
در عین حال رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزشو پرورش استان با تأکید به ضرورت همکاری والدین با مربیان مدارس تصریح کرد: هر چند برنامه ارتقا سلامت در مدارس شبانهروزی اردبیل و طرح سفیران سلامت در تمامی مدارس استان اجرا میشود، اما والدین میبایست در تحقق اهداف این برنامهها مشارکت کنند.
موجبی تأکید کرد: در حال حاضر برای ارتقا سلامت دختران قرص آهن به صورت هفتگی و ویتامین D به صورت ماهانه توزیع میشود و با این وجود حل و فصل معضلات سلامت نیازمند عزم و همکاری والدین است.
وی افزود: در سال گذشته تلاش بر این بوده مواد غذایی غیرمجاز از جمله چیپس، پفک، سوسیس و کالباس از بوفههای مدارس جمعآوری شود و انتظار میرود در منازل نیز این رژیم غذایی اعمال شود.
رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزشوپرورش استان تأکید کرد: همچنین برای آموزش خانوادهها در نظر داریم بخشی به نام تغذیه در برنامههای آموزشی قبلی اضافه کنیم.
به اعتقاد کارشناسان دختران نوجوان نسلی از مادران فردا هستند که هر اقدامی برای سلامت امروز آنها تأثیر مستقیم در سلامت نسلهای آینده دارد.
با وجود اینکه برنامههایی در سطح مدارس برای اصلاح تغذیه دانشآموزان اجرا شده اما خروجی آن محسوس نبوده و معضلات سلامت مقابله جدیتری میطلبد.
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