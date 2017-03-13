به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی توسعه روستایی ریز اظهار داشت: بخش ریز دارای ۳۰ روستا است که ۱۱ روستای آن دارای شورا و دهیاری است.

وی تصریح کرد: بخش ریز هزار و ۱۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد که ۵۶ درصد مساحت کل شهرستان را تشکیل می‌دهد و از لحاظ جمعیتی بخش ریز ۱۷ درصد کل جمعیت شهرستان جم را شامل می‌شود و در توزیع اعتبارات مستقیم، ۲۷ درصد اعتبارات تملک دارایی به این بخش اختصاص یافته است.

فرماندار جم گفت: در دولت تدبیر و امید ۱۱۰ سازه آبخیزداری در ریز اجرا شده و تا پایان اردیبهشت ماه این رقم به ۱۳۵ سازه می‌رسد در حالی که تا قبل از دولت یازدهم فقط ۳۰ سازه در این بخش اجرا شده است.

وی افزود: روستای سرچشمه تنها روستای بالای ۵۰ خانوار استان است که راه دسترسی آسفالته ندارد و لازم است در اجرای پروژه تسریع شود.

نوروزی بیان داشت: در خصوص برداشت‌های سنگ‌شکن‌ها، پیگیری‌های زیادی انجام شده اما برای رفع اصولی مشکل نیاز به تشکیل کارگروهی مشترک برای بررسی وضعیت سنگ‌شکن‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی است.

فرماندار جم خاطرنشان کرد: خط انتقال آب سد سرچشمه به بخش ریز با مشارکت شرکت فجر جم اجرا می‌شود و این شرکت ۷۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه خواهد کرد. انتظار داریم در اجرای این پروژه به عنوان مطالبه جدی مردم تسریع شود.

افزایش ۳ برابری سرانه ورزشی

نوروزی گفت: ۱۲ هیئت ورزشی در بخش ریز فعال است و در دولت تدبیر و امید سرانه فضای ورزشی بخش ریز نزدیک به سه برابر شده و از ۷۰ سانتیمتر مربع به ۱۹۰ سانتیمتر مربع رسیده است و ۷۶ هزار هکتار از منابع طبیعی جم در بخش ریز قرار دارد.

وی تصریح کرد: ۱۳۰ نوع گونه گیاهی دارویی در جم شناسایی شده که می‌تواند در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید دارو و اشتغال تاثیرگذار باشد و در دولت تدبیر و امید ۱۴ بوستان در بخش ریز احداث یا در حال اجرا است.

فرماندار جم یادآور شد: مخزن آب روستای تنگمان توسط شرکت فجر جم احداث می‌شود اما در بحث خط انتقال نیاز به حمایت مالی است.

وی افزود: طرح گازرسانی به روستای دوتوولی در روزهای آتی افتتاح می‌شود و در روستای سرچشمه کارهای خوبی انجام شده و تسریع در اجرای خط انتقال آب با توجه به حفر چاه ضروری است.

فرماندار جم بیان داشت: بلوار بین تشان و دربان با همکاری نماینده مردم در مجلس و مساعدت نفت انجام می‌شود.

وی اضافه کرد : کشت جایگزین و تقویت گلخانه‌ها از اولویت‌های کشاورزی بخش ریز است و امیدواریم با حضور وزیر کشاورزی در استان در این خصوص شاهد گام‌های موثری باشیم.

نوروزی گفت: از هماهنگی و همراهی شوراها و دهیاران ریز در بارندگی اخیر تقدیر می‌کنم.