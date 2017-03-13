نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نمایشگاه صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری با ۳۰ غرفه برپا می شود.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه در راستای اشتغال زنان سرپرست خانوار در شهرکرد برپا می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: ترویج فرهنگ کسب روزی حلال در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: در تلاش هستیم که فرهنگ ناب اسلامی را در بازار این استان ترویج دهیم و زمینه ارتقای فرهنگ کسب روزی حلال را ایجاد کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جشنواره نماز در فضای مجازی در اردیبهشت ماه در این استان برگزار می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از یک هزار اثر به این جشنواره ارسال شده است.