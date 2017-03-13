ششمین اقامت گاه بوم گردی آران و بیدگل راه اندازی شد

سید حسین زهرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقامت گاه بوم گردی به عنوان ششمین اقامت گاه بوم گردی شهرستان آران و بیدگل با حضور مسئول اقامت گاه های بوم گردی سازمان میراث فرنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این اقامت گاه با نام خانه تاریخی «عمارت» شامل چهار اتاق سنتی، حیاط باغچه، و امکانات رفاهی، ظرفیت اقامت ۳۰ نفر را دارد.

عضو شورای روستای علی آباد آران و بیدگل اظهار کرد: اقامت گاه بوم گردی عمارت علی آباد در سال ۱۳۸۲ توسط یک شرکت تعاونی خریداری و کارهای مرمتی آن با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.

وی با اشاره به معماری سنتی و متناسب با منطقه کویری این خانه ی تاریخی، ادامه داد: خانه تاریخی عمارت مربوط به دوران قاجاریه و توسط میرزا زین العابدین رعنایی علی آبادی احداث شده است.

زهرایی افزود: این خانه تاریخی در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ به شماره ۱۲۳۳۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

گفتنی است؛ علی آباد تنها روستای هدف گردشگری آران و بیدگل است که بیش از ۲۰ اثر تاریخی و طبیعی دارد.