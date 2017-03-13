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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

دوچرخه ای که تصادف را پیش بینی می کند

دوچرخه ای که تصادف را پیش بینی می کند

استارت آپ آمریکایی دوربینی برای دوچرخه ساخته که با اتصال به تلفن هوشمند دوچرخه سوار می تواند تصادف را پیش بینی کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپ ساینس، یکی از مشکلات دوچرخه سواران نبود آیینه های کناری برای کنترل فضای پشت سرشان در معابر است. راه حل سنتی برای این مشکل نصب آیینه روی دسته های دوچرخه است.

 اما یک استارت آپ آمریکایی به نام Smart Bike راه حل جدید و نوینی دارد که شامل یک دوربین و تلفن هوشمند است.

دوربین که Hexagone نام دارد، به اپلیکیشن موبایل متصل می شود و برای کاربر تصویر واضحی از پشت سرش فراهم می کند. البته پیش از این نیز دوربین هایی با همین قابلیت ساخته و به بازار  عرضه شدند. اما Hexagone ویژگی های جالب دیگری هم دارد که آن را متمایز می کند. این دوربین خطر تصادف را پیش بینی می کند و می تواند به طور خودکار با شماره تماس های اضطراری کاربر تماس بگیرد.

علاوه براین دوربین هوشمند  به طور خودکار هنگام  گردش به چپ و راست و توقف دوچرخه  با روشن کردن چراغ هشدار می دهد.

همچنین دوربین با یک پاوربانک ۶ هزار میلی آمپری  یکپارچه شده، بنابراین هنگامیکه از دوچرخه استفاده نمی شود، کاربر می تواند تلفن همراه خود را شارژ کند.  

کد مطلب 3931072

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