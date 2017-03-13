آغاز ثبت نام برای عتبات دانشگاهیان بعد از ماه مبارک رمضان

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در سال پیش رو، دو دوره ثبت نام و اعزام خواهیم داشت و برنامه ریزی ما آن است که در هفدهمین دوره ۲۰ هزار اعزام و در دوره هجدهم ۳۰ هزار دانشگاهی را به عتبات عالیات اعزام کنیم یعنی جمعا ۵۰ هزار نفر که بخشی از آن را عتبات ارزان قیمت تشکیل خواهد داد.

وی ادامه داد: ثبت نام برای هفدهمین دوره بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می شود که دراین دوره دقت بیشتری بر مسائل فرهنگی خواهیم داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: هدف ما این است که دانشجویان با اهداف قیام حسینی آشنا شوند چون زیارت مقدمه است و هدف ما رسیدن به خود امام حسین(ع) و معرفت بیشتر نسبت به ایشان است.

وی ادامه داد: در عتبات دانشگاهیان زائرین تاریخ و نوع اعزام را در دو اولویت انتخاب می کنند و بر اساس آن قرعه کشی می شوند.