  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

رئیس ستاد عمره خبر داد:

آغاز ثبت نام برای عتبات دانشگاهیان بعد از ماه مبارک رمضان

آغاز ثبت نام برای عتبات دانشگاهیان بعد از ماه مبارک رمضان

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام برای هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد .

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در سال پیش رو، دو دوره ثبت نام و اعزام خواهیم داشت و برنامه ریزی ما آن است که در هفدهمین دوره ۲۰ هزار اعزام و در دوره هجدهم ۳۰ هزار دانشگاهی را به عتبات عالیات اعزام کنیم یعنی جمعا ۵۰ هزار نفر که بخشی از آن را عتبات ارزان قیمت تشکیل خواهد داد.

وی ادامه داد: ثبت نام برای هفدهمین دوره بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می شود که دراین دوره دقت بیشتری بر مسائل فرهنگی خواهیم داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: هدف ما این است که دانشجویان با اهداف قیام حسینی آشنا شوند چون زیارت مقدمه است و هدف ما رسیدن به خود امام حسین(ع) و معرفت بیشتر نسبت به ایشان است.

وی ادامه داد: در عتبات دانشگاهیان زائرین تاریخ و نوع اعزام را در دو اولویت انتخاب می کنند و بر اساس آن قرعه کشی می شوند.

کد مطلب 3931075
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها