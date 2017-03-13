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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

استاندار قزوین:

بزرگداشت مقام شهدا و ایثارگران وظیفه ای همگانی است

بزرگداشت مقام شهدا و ایثارگران وظیفه ای همگانی است

قزوین- استاندار قزوین گفت: بزرگداشت دائمی مقام شهدا و ایثارگران در جامعه رسالتی همگانی است و نباید از آن غفلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در دیدار مدیرکل، معاونین، کارکنان بنیادشهید وامور ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز بزرگداشت شهدا و تاسیس بنیاد شهید گفت: ۲۲ اسفند یک روز ملی، مذهبی و شاخص در تاریخ انقلاب اسلامی و  فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی افزود: با اتخاذ یک رویکرد فرهنگی باید این مناسبت را گرامیداشت و شرایط مناسب را برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به ایثارگران و خانواده های شهدا در جامعه فراهم کرد که در سه سال گذشته نیز دولت تدبیر و امید با امکانات موجود تلاش خود را برای خدمت گذاری به این گروه به کار گرفته است.

استاندار قزوین با بیان اینکه اقتدا، سربلندی و عزت امروز نظام مدیون خون شهداست تصریح کرد: خانواده های شهدا و ایثارگران توقعی از نظام ندارند و با حداقل امکانات زندگی می کنند اما این واقعیت چیزی از مسئولیت و تکلیف مدیران در خدمت گذاری به آنها کم نمی کند.

همتی از بزرگداشت و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران به عنوان فرصتی برای معرفی الگوهای فرهنگی و اجتماعی به جامعه یاد کرد و یادآورشد: فعالیت در مجموعه بنیاد شهید افتخار بزرگی است که تنها در سایه عشق و ایثار محقق می شود.

وی گفت:نباید از پیگیری مستمر مسائل و دغدغه های ایثارگران و خانواده های شهدا غفلت کرد و همواره باید توجه به این قشر بعنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان و مدیران باشد.

استاندار تصریح کرد: در حوزه اشتغال و مسکن ایثارگران اقدامات خوبی در این دولت صورت گرفته اما این حجم از فعالیت ها و خدمات کافی نیست و باید سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در این امر صورت گیرد.

وی عنوان کرد: تکمیل مجتمع تونبخشی ایثارگران از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است که ۶۰ میلیارد ریال به این طرح اختصاص پیدا کرده و طی هفته گذشته ۳۰ میلیارد ریال آن به استان ابلاغ شده و تخصیص یافته است.

نماینده عالی دولت در استان قزوین افزود: طرح اشتغال فرزندان شاهد نیازمند پایش و غربالگری است و این موضوع باید به تفکیک شهرستان ها و مقاطع تحصیلی در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات بنیاد توسط حقایق پورمدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ارائه شد.

کد مطلب 3931076

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