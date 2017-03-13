سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۲:۵۲ بامداد امروز وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان پنج طبقه مسکونی در محدوده پاکدشت به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله مأموران یک ایستگاه به همراه خودروهای امدادی و تجهیزات کامل، به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور نجات‌گران در محل حادثه مشخص شد حریق در یکی از طبقات ساختمان ایجاد شده و دود ناشی از آن، همه پنج طبقه ساختمان را دربر گرفته است.

ملکی با اعلام اینکه همسایه‌ها برای فرار از دست شعله‌ها و همچنین دودگرفتگی، وارد راه‌پله‌ها شده بودند، افزود: مأموران آتش‌نشانی با شناسایی کانون اصلی آتش، در دو مرحله اقدام به مهار شعله‌ها کردند و گروه دیگری از نجاتگران موفق شدند با هدایت ساکنینی که در طبقات ایستاده بودند، به پشت‌بام و انتقال آنها از محل آتش‌سوزی، از ایجاد تلفات در این حریق گسترده جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه خوشبختانه حادثه در کمترین زمان ممکن مهار شد و هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت، خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یاب سازمان در دست بررسی است.