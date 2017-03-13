حمایت دستگاه قضا پشتیبان منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسدالهی صبح دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی برگزار شد، بیان کرد: دستگاه قضایی همواره نگاه مثبت و حمایتی از منابع طبیعی داشته است.

وی ادامه داد: در واقع باید گفت که تلاش دستگاه قضایی در حمایت از عرصه های منابع طبیعی شعاری نیست بلکه در زمینه های مختلف پرونده ای و غیرپرونده ای حمایت های مختلفی از ما داشته اند که همین تلاش ها در کنار سایر اقدامات ما را برای داشتن تخلفات کمتر و صیانت بهتر از منابع طبیعی یاریگر بوده است.

اسدالهی عنوان کرد: امروز موضوع منابع طبیعی دیگر همچون گذشته گمنام نیست بلکه حتی در روستاهایی که ما اختلاف با مردم در خصوص حدود جغرافیایی و مالکیت منابع طبیعی داریم، استقبال از درختکاری و سایر اقدامات حفاظت ملموس است.

وی تصریح کرد: طی ۱۱ سال گذشته بیش از ۱۷ هزار هکتار اراضی مورد تصرف قرار گرفته که این رقم در سال های پس از سال ۹۰ تاکنون کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین نیز اظهارداشت: امروز بیکاری یک معضل در کشور است و حل آن در گرو اشتغالزایی است.

حمیدرضا خانپور اضافه کرد: برخی افراد با سوء استفاده از شرایط و بدون مجوزهای قانونی در زمین های خارج از شهرک های صنعتی اقدام به احداث واحدهای صنعتی می کنند که براساس مصوبه دولت تأسیس واحدهای صنعتی در خارج از شهرک های صنعتی غیرقانونی است.

وی توضیح داد: در شهرک ها امکانات زیرساختی وجود دارد ولی احداث واحد تولیدی خارج از شهرک های صنعتی مسائل زیست محیطی را نیز به دنبال دارد که با حمایت دستگاه قضایی برای جلوگیری از این اقدام غیرقانونی وارد عمل می شویم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از عرصه های ملی تأثیربسزایی در کاهش تصرفات و تخلفات این حوزه داشته است.

متقی فرد یادآورشد: باید موضوع حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های ملی فرهنگ سازی شود تا بتوانیم با مشارکت و حضور مردم دستاوردهای افزون تری در این زمینه داشته باشیم