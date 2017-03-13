خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در توضیح وضعیت دریاچه ارومیه و اختصاص اعتبار ۸ هزار میلیارد ریالی در روزهای اخیر از سوی دولت، گفت: دریاچه ارومیه به مصیبتی برای مردم تبدیل شده زیرا خشکی دریاچه به مرحله خطرناک نزدیک شده است، به نوعی که بخش قابل توجهی از دریاچه خشک شده و برداشت نمک و رفت‌وآمد کمپرسی‌ها زمینه‌ساز بروز گرد و غبار نمکی شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصمیم‌های گرفته شده پیرامون هزینه‌کرد بخشی از اعتبارات بخش آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی برای احیای دریاچه ارومیه، تصریح کرد: متأسفانه از ابتدای سال ۹۵ تا روز اول اسفند از بخش آب و فاضلاب هیچ اعتباری به این استان اختصاص داده نشده است در صورتی که جمع‌آوری و تصفیه پساب شهرهای اطراف دریاچه ارومیه برای احیای دریاچه لازم است.

وی با بیان اینکه در تبریز حدود ۴متر مکعب پساب‌ها در ثانیه هدر می‌ررود، افزود: این در حالی است که می‌توان با مدیریت و تصفیه پساب‌ها، آب کافی به حوضه دریاچه ارومیه یا به چاه‌های که آب از آنها برداشت می‌شود تزریق شود، البته از این پساب برای بخش کشاورزی جهت جلوگیری از استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی هم می‌توان استفاده کرد.

سعیدی معتقد است: اولویت اول برای هزینه‌کرد اعتبار ۸ هزار میلیارد ریالی که دولت برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اختصاص داده باید تصفیه و مدیریت پساب شهرهای اطراف است، پس از آن انتقال آب از رودخانه زاب باید عملیاتی شود زیرا شرایط فعلی بهترین موقعیت برای انجام این کار است.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه می‌توان انتقال داد، گفت: مجموع این اقدامات حدود یک و نیم میلیون مترمکعب از آب دریاچه ارومیه را تأمین می‌کند، بنابراین وضعیت دریاچه حفظ خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: در لایحه بودجه سال آینده برای احیای تالاب‌ها اعتباراتی در نظر گرفته شده اما مکانیزم تخصیص منابع و تقسیم اعتبارات بین تالاب‌های کشور بستگی به نحوه مدیریت سازمان برنامه و بودجه دارد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اختصاص هشت هزار و ۲۰۷میلیارد ریال برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ابلاغ کرد.