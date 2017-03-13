به گزارش خبرنگار مهر، خسرو باقری در این فایل صوتی در ادامه بحث هایی که درباره تربیت دینی دارد به تبیین اهمیت و اقتضائات تاثیرپذیری باطن در دوره کودکی می پردازد. وی معتقد است: در دوران کودکی که بینش ها ضعیف تر است دامنه کار کمتر است و در نوجوانی بیشتر می شود و اراده به معنای واقعی ظهور کرده است درصورتیکه در کودکی بچه بیشتر براساس امیالش زندگی می کند. در سنین نوجوانی اراده ظهور می کند. اما از روش های مختلفی می شود استفاده کرد و امیال را مهار و کنترل کرد.

وقتی که کودک زبان را توانست پیدا کند و مفاهیم را می تواند بفهمد می توان شیوه های کنترل امیال را استفاده کرد. مثلا یک اشتباهی که انجام می شود این است که دوران دبستان و کودکی بچه ها را در دبستان هایمان را از بهشت و جهنم می ترسانیم که بچه به آداب و مناسک دینی رو بیاورد.

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