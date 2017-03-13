  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

فایل صوتی؛

اهمیت و اقتضائات تاثیرپذیری باطن در دوره کودکی

اهمیت و اقتضائات تاثیرپذیری باطن در دوره کودکی

خسرو باقری در ادامه بحث های تربیت دینی به اهمیت و اقتضادئات باطن در دوره کودکی می پردازد.

دریافت 2 MB

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو باقری در این فایل صوتی در ادامه بحث هایی که درباره تربیت دینی دارد به تبیین اهمیت و اقتضائات تاثیرپذیری باطن در دوره کودکی می پردازد. وی معتقد است: در دوران کودکی که بینش ها ضعیف تر است دامنه کار کمتر است و در نوجوانی بیشتر می شود و اراده به معنای واقعی ظهور کرده است درصورتیکه در کودکی بچه بیشتر براساس امیالش زندگی می کند. در سنین نوجوانی اراده ظهور می کند. اما از روش های مختلفی می شود استفاده کرد و امیال را مهار  و کنترل کرد.

وقتی که کودک زبان را توانست پیدا کند و مفاهیم را می تواند بفهمد می توان شیوه های کنترل امیال را استفاده کرد. مثلا یک اشتباهی که انجام می شود این است که دوران دبستان و کودکی بچه ها را در دبستان هایمان را از بهشت و جهنم می ترسانیم که بچه به آداب و مناسک دینی رو بیاورد.

این فایل صوتی را در بالا می توانید بشنوید.

کد مطلب 3931092
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه