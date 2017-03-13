اختلاف راهبردی بر سر میراث هاشمی/ هراس از نامزد پوششی

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان شب گذشته تشکیل جلسه داد تا برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تصمیم گیری کنند. جلسه درحالی برگزار شد که محمدرضا عارف رئیس این شورا اعلام کرد گزینه نهایی اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو حسن روحانی است. این درحالی است که اخبار غیر رسمی هفته های اخیر حاکی از آن است که اصلاح طلبان برای اجماع بر گزینه نهایی دچار اختلاف نظر هستند.

البته رئیس فراکسیون امید نیز در تشریح جلسه شب گذشته به این مسئله اشاره کرد و گفت: «در هفته گذشته بحث نامزد جریان اصلاحات مطرح بود اما ابهاماتی در این باره وجود داشت». عارف اما به ابهامات اشاره ای نکرد و نگفت که منظور از ابهامات موجود در جریان اصلاحات، طرح گزینه یا گزینه هایی غیر از حسن روحانی است یا اینکه برخی اصلاح طلبان خواستار آن هستند که گزینه های دیگری در کنار حسن روحانی برای کاندیداتوری مطرح شوند.

به نظر می رسد، طرح گزینه های پوششی بیش از هر چیزی دیگر در جریان اصلاحات مورد تاکید است به طوری که بارها در اظهار نظرهای مطرح شده از سوی چهره های منتسب به این جریان بر گزینه هایی موازی روحانی تاکید شده است. بطوریکه چندی پیش حسین مرعشی عضو کارگزاران از برنامه انتخابات آیت الله هاشمی رونمایی کرد و گفت: «توافق کلی بر این است که در کنار آقای روحانی، افراد دیگری نیز به عنوان کاندیدای در سایه وارد عرصه شوند تا دست این جبهه نیرومند مردمی در هیچ شرایطی بسته نباشد. تأکید آقای هاشمی این بود که در انتخابات پیش رو، در کنار آقای روحانی، افراد دیگری هم باشند که به ایشان در مسائل تبلیغاتی و در اختیار گرفتن فضاهای رسمی کمک کنند. از سویی بهتر است با یک برگ بازی را شروع نکنیم که خدایی ناکرده به هر دلیلی پشیمانی بیاورد.»

حسن رسولی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگویی با مهر با اشاره به مسأله گزینه پوششی در کنار حسن روحانی برای انتخابات اظهار داشت: معتقدم در طول آقای روحانی باید ۲ یا ۳ کاندیدای اصلاح طلب داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کاندیدای اصلی و قطعی ما حسن روحانی است افزود: برای کمک به روحانی در انجام مناسب تر برنامه های تبلیغاتی، بهتر است همراهانی با وی در انتخابات باشند.

عارف نیز در تشریح جلسه شب گذشته شورای عالی اصلاح طلبان با وجود آنکه اعلام کرد کاندیدای نهایی اصلاحات مشخص شده گفت: قطعا ما نمی‌توانیم هیچ فردی را از کاندیدا شدن منع کنیم. حتی نزدیک‌ترین دوستان اگر خود را صالح و توانمند می‌دانند کاندیدا می‌شوند. گروهی نظرش این است که ما نباید کاندیدا داشته باشیم در مقابل دوستانی می‌گویند جریان اصلاحات بزرگ است و ما باید چهره‌ای معرفی کنیم.

با وجود توصیه آیت الله و نظر اصلاح طلبان اعضای دولت خبر داده اند که روحانی مخالف کاندیدای پوششی است. محمد علی نجفی در این زمینه گفته است: یک مرد جنگی به از صد هزار است. همچنین واعظی در گفتگو مهر گفته است که حزب اعتدال و توسعه با اجماع به روحانی رسیده و مخالف کاندیدای پوششی است.

وجود این اختلاف نظر اما زمانی پررنگ تر شده و امیدها برای حل آن کم می شود که رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان عنوان کرد در جلسه فوق هیچ تصمیمی درباره این مسئله گرفته نشد و این امر حاکی از آن است که اختلاف نظر در این باره همچنان در بین اصلاحات تداوم دارد.