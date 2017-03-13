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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

مقابله با تهاجم فرهنگی مهمترین وظیفه وزارت ارشاد است

مقابله با تهاجم فرهنگی مهمترین وظیفه وزارت ارشاد است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه گفت: مهمترین وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی بیگانگان است.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله  مصطفی علما امروز دوشنبه در نشست با مدیر کل جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان کرمانشاه گفت: مقام معظم رهبری  نزدیک به ۲۵ سال است که  نسبت به تهاجم فرهنگی بیگانگان هشدار می دهند و دغدغه ای نیز مهمتر از آن نداشته اند.

وی گفت: امروز با وجود ابزارهای نوین اطلاعاتی همه تهاجمات گسترده فرهنگی دشمنان را می بینند که  برای انحراف و ایجاد شبهات خطرناک در جامعه ما از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود:  در چنین شرایطی یکی از مهمترین نهاد هایی که می تواند با این تهاجمات گسترده مقابله کند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است  که بایستی با فعالیت های فرهنگی تاثیر گذار و کارشناسی شده  جامعه را با تولیدات فرهنگی داخلی پر کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری در نشست اخیر مجلس خبرگان فرمودند که اگر تولیدات فرهنگی داخلی کم و ناقص باشند  تولیدات فرهنگی قاچاقی کشور را پر خواهد کرد که ضربات سنگینی به کشور و مردم وارد می شود.

آیت الله علما اظهار امیدواری کرد که با معارفه حجت الاسلام رحیم جعفری  به عنوان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و حضور یک روحانی در این تصدی، تحول و انقلابی در بحث ارشاد و فرهنگ استان ایجاد شود و سبب رضایت مردم متدین و شهید پرور استان کرمانشاه شود.

کد مطلب 3931097

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