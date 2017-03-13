مقابله با تهاجم فرهنگی مهمترین وظیفه وزارت ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در نشست با مدیر کل جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: مقام معظم رهبری نزدیک به ۲۵ سال است که نسبت به تهاجم فرهنگی بیگانگان هشدار می دهند و دغدغه ای نیز مهمتر از آن نداشته اند.

وی گفت: امروز با وجود ابزارهای نوین اطلاعاتی همه تهاجمات گسترده فرهنگی دشمنان را می بینند که برای انحراف و ایجاد شبهات خطرناک در جامعه ما از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: در چنین شرایطی یکی از مهمترین نهاد هایی که می تواند با این تهاجمات گسترده مقابله کند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بایستی با فعالیت های فرهنگی تاثیر گذار و کارشناسی شده جامعه را با تولیدات فرهنگی داخلی پر کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری در نشست اخیر مجلس خبرگان فرمودند که اگر تولیدات فرهنگی داخلی کم و ناقص باشند تولیدات فرهنگی قاچاقی کشور را پر خواهد کرد که ضربات سنگینی به کشور و مردم وارد می شود.

آیت الله علما اظهار امیدواری کرد که با معارفه حجت الاسلام رحیم جعفری به عنوان مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و حضور یک روحانی در این تصدی، تحول و انقلابی در بحث ارشاد و فرهنگ استان ایجاد شود و سبب رضایت مردم متدین و شهید پرور استان کرمانشاه شود.