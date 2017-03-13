سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد ۳۴ درصد از کل معادن دارای پروانه بهره‌برداری است.

وی افزود: صدور قابل توجه پروانه بهره‌برداری در سه سال گذشته نشان می‌دهد حوزه معدن مورد توجه قرار گرفته و امروز به عنوان یکی از زمینه‌های توسعه استان قلمداد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: در حوزه اکتشاف معادن نیز برای اولین بار در استان پهنه‌های معدنی مطالعه شده است.

عاملی با اذعان به مطالعه سه پهنه معدنی ادامه داد: این مطالعات در مراحل پایانی است و تا به امروز نیز نتایج امیدبخشی از وجود رگه‌های معدنی در استان داشته است.

وی تأکید کرد: بعد از اتمام مطالعات برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع معدنی و صنایع تبدیلی وابسته شدت خواهد گرفت.