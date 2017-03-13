به گزارش خبرنگار مهر، نامدار درویشی صبح دوشنبه در گارگروه اجتماعی بانوان شهرستان دیر که در راستای برنامه ریزی روز زن و مقام شامخ مادر در دیر برگزار شد، با گرامیداشت این روز فرخنده گفت: همه ما مدیون زحمات تلاش وحضور پررنگ مادرانی هستیم که بی منت زحمت کشیدند تا ما را خوب تربیت کنند و به جامعه تحویل بدهند.

وی اظهار داشت: روز ولادت آن بانو روز پاسداشت حرمت زن در جامعه و منطق اخلاقی دین اسلام است و باید طوری مراسمات و جشن های مربوط به این روز در شهرستان برگزار گردد که شایسته جایگاه واقعی زنان و مادران این مرز بوم باشد.

درویشی با بیان اینکه شناخت عوامل سعادت و رشد جامعه نیاز به بررسی خانواده دارد، خاطرنشان کرد: خانواده اولین کانون نهادینه کردن ارزش‌ها و قواعد زندگی است، مادران نقش مؤثرتری در آشنایی فرزندان با این آداب و ارزش‌ها برعهده دارند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر با بیان اینکه حضور زنان در جامعه فرصت است نه تهدید گفت: رشد و توسعه جامعه بدون حضور زنان امکانپذیر نیست.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی امام جمعه دیر نیز گفت: باید تلاش شود با تکیه بر تعالیم همه معصومین و توسل به ارواح طیبه آنان، ظرفیتی در خودمان به وجود بیاوریم تا افراد موثر و تحول آفرینی همچون حضرت فاطمه زهرا (س) باشیم.

حسینی با بیان اینکه جامعه بشری همواره به دنبال یک الگوی کامل است و حضرت فاطمه(س)یکی از شاخص‌ترین این نمونه‌هاست اظهار داشت: مهمترین وظیفه یک زن

خانه‌داری و انسان‌سازی و تربیت افرادی است که به حال جامعه مفید باشند.

امام جمعه دیر،هفته زن را فرصت مغتنمی برای شناخت بیشتر با سیره و رفتار دختر پیامبر اسلام برشمرد و افزود: خانواده اولین کانون نهادینه کردن ارزش‌ها و قواعد زندگی است که مسلما مادران نقش مؤثرتری در آشنایی فرزندان با این آداب و ارزش‌ها دارند.

حسینی گفت: حضور زن در اجتماع نباید منافاتی با نقش همسرداری او داشته باشد و ما با حضور زنان در اجتماع مخالف نیستیم و جاهایی که زنان نه نیاز مادی دارند و نه تکلیف شرعی نباید به این قضیه دامن بزنیم که شخصیت زن بستگی به شغل اداری دارد.