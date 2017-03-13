به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از آغاز فاز مطالعاتی و اجرای طرح «پرداخت برای خدمات اکوسیستمی» در سایت پایلوت تالاب اقماری کانی برازان واقع در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی خبر داد.

ابوالفضل آبشت اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تلاش‌های منسجم و مستمری برای معرفی رویکرد زیست‌بومی برای مدیریت جامع تالاب‌ها به انجام رسانده است. این رویکرد، سیستم مدیریتی جدید مبتنی بر مشارکت کلیه ذینفعان دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از اکوسیستم تالاب‌ها می‌باشد که مبنای آن توجه ویژه به نیاز جوامع انسانی در کنار موضوع حفاظت از تالاب‌ها است.

وی در ادامه افزود: بررسی‌های صورت گرفته برای تعیین استراتژی پنج ساله طرح حفاظت از تالاب‌های ایران نشان می‌دهد که علیرغم دارا بودن برنامه‌های مدیریتی، نیازمند بکارگیری ابزارهای دیگری برای مدیریت تالاب‌ها هستیم. یکی از ابزارهای کلیدی که در نقاط مختلف دنیا در زمینه مدیریت تالاب‌ها به کار گرفته شده است، موضوع پرداخت برای خدمات اکوسیستمی می‌باشد. متأسفانه علیرغم تحقیقات متعدد صورت گرفته با موضوع ارزشگذاری اقتصادی تالاب‌ها، بکارگیری و اجرای آن هنوز به صورت جدی به عنوان یکی از ابزارهای مکمل در زمینه مدیریت تالاب‌ها در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است.

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به این منظور مطالعه و اجرای طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستمی را در دستور کار خود قرار داده است. این طرح به عنوان مکملی برای اجرای فعالیت‌های «الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه از طریق استقرار کشاورزی پایدار» و به صورت پایلوت در تالاب کانی برازان واقع در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی انجام می‌گیرد.

تالاب بین‌المللی کانی برازان یکی از تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه است که با وسعتی حدود ۹۲۷ هکتار در ۳۰ کیلومتری شمال مهاباد واقع شده است. آب این تالاب از رودخانه مهاباد و چشمه‌های واقع در روستای قره داغ تأمین می‌گردد. رودخانه مهابادچای که از سدی با همین نام جاری می‌شود پس از سیراب کردن تالاب کانی برازان راه خود را به دریاچه ارومیه ادامه می‌دهد.