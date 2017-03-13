بهبود وضعیت فضاهای آموزشی بردخون نیازمند حمایت خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی آموزش و پرورش اظهار داشت: با افزایش جمعیت در منطقه بردخون کمبود فضای آموزشی و پرورشی احساس می شود.

وی اضافه کرد: خیرین و دلسوزان در حمایت از آموزش و پرورش حمایت خوبی دارند که مشارکت مجتمع متانول کاوه در این راستا صورت گرفته و از این نیت خیر و نیک اندیشی آنها تشکر می کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون افزود: و احداث کلاس های درس، نمازخانه، پژوهشسرای دانش آموزی و کانون تربیتی از نیازهای این منطقه است.

مدیر مجتمع متانول کاوه شهرستان دیر در این نشست اظهار داشت: مجتمع متانول کاوه برای پیشرفت آموزش و پرورش شهرستان دیّر تلاش های زیادی داشته که احداث ۵کلاس درس در بردخون نیز انجام می گیرد.

فواد جابری افزود: این مجتمع با هماهنگی و همکاری فرمانداری شهرستان برای تقویت مسائل آموزشی، پرورشی و فرهنگی اقداماتی در برنامه دارد و در زمینه محرومیت زدایی و حمایت از آموزش و پرورش مشارکت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برای رفع کمبود فضای آموزشی ۵ کلاس درس با اعتباری معادل هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در بردخون احداث خواهد شد که امیدواریم تا قبل از سال تحصیلی آینده به بهره برداری برسد.