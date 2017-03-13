به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون طبق آمار رسمی ۱۲۱۱ مسجد در استان داریم که از این تعداد ۵۳۰ مسجد دارای کانون فرهنگی هنری و معادل ۴۴ درصد است.

صفری فعالیت ۳۲۵ کانون فرهنگی هنری مساجد در روستاهای استان خبر داد و افزود: ۲۰۵ کانون شهری داریم، ۶۱ درصد کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان روستایی و ۳۹ درصد شهری است.

وی با اشاره به وجود ۱۷۲ کانون فرهنگی هنری مساجد در شهرستان کرمانشاه، گفت: ۵۳ کانون معادل ۱۰ درصد در شهرستان سنقر و ۶ کانون در دالاهو داریم.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه از وجود ۲۹ کانون تخصصی در استان گفت: ۶۸۰ مرکز تلاوت نور در استان داریم، ۳۰۰ کانون نیز دارای واحد خواهران است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد اعتبارات محقق و توزیع شده، افزود: ۲۵ درصد کانون های ما درجه یک، ۵۰ درصد کانون ها درجه دو، ۲۵ درصد کانون ها درجه سه هستند.

صفری اعتبارات کانون های مساجد استان کرمانشاه را بسیار اندک عنوان کرد و گفت: تجهیزاتی هم که برای کانون‌های استان خریداری می‌شود در خور شان نیست.

وی بیان کرد: بسیاری از مساجد کرمانشاه امام جماعت ندارند و در خیلی از مساجد اصلا وعده نماز ظهر و عصر نداریم و مسئولان استان و کشور باید فکری برای این مشکل کنند.

همایش بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با حضور ائمه جماعات، فعالین قرآنی، اصحاب رسانه، طلاب حوزه های علمیه برگزار شد.

تجلیل از ائمه جماعات، خادمان فرهنگی مساجد، معرفی برترین های کانونی، کتابداران مساجد، ارائه گزارش، نمایشگاه توانمندی کانون های فرهنگی هنری، مسابقه فرهنگی گفتمان مسجد طراز اسلامی از جمله برنامه‌های این همایش بود.