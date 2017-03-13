دهیاران و شوراها در ایجاد نظم و امنیت بین مردم و پلیس نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد علیمحمدی امروز در دیدار با دهیاران و شوراهای روستایی شهرستان دره شهر گفت: استفاده از ظرفیت معتمدین پلیس در کنترل جرایم اجتماعی در جامعه تاثیر گذار است.

وی افزود: دهیاران و شوراهای روستایی با تعامل با مردم وجوانان و با تبادل نظر می توانند نقش بسزایی در پیشگیری از جرائم اجتماعی از جمله مواد مخدر و سرقت داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر با تاکید کرد بر اینکه پلیس از ایده ها و نظرات مردم استقبال خواهد کرد،گفت: اعزام کارشناسان در سطح روستاها و برگزاری کلاس های آموزشی نقش بسزایی در پیشگیری از انواع جرایم خواهد داشت.

سرهنگ علیمحمدی در پایان با اشاره به مراسمات چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز گفت:پلیس با اجرای طرح های مختلف انتظامی به هنجار شکنان اجازه نخواهد داد که آسایش و ارامش را از شهروندان عزیز سلب نمایند.