  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر:

دهیاران و شوراها در ایجاد نظم و امنیت بین مردم و پلیس نقش دارند

دهیاران و شوراها در ایجاد نظم و امنیت بین مردم و پلیس نقش دارند

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر گفت: دهیاران و شوراهای محل نقش بسزایی در ایجاد نظم و امنیت و فضای تبادل فرهنگی بین مردم و پلیس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد علیمحمدی امروز در دیدار با دهیاران و شوراهای روستایی شهرستان دره شهر گفت: استفاده از ظرفیت معتمدین پلیس در کنترل جرایم اجتماعی در جامعه تاثیر گذار است.

وی افزود: دهیاران و شوراهای روستایی با تعامل با مردم وجوانان و با تبادل نظر می توانند نقش بسزایی در پیشگیری از جرائم اجتماعی از جمله مواد مخدر و سرقت داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر با تاکید کرد بر اینکه پلیس از ایده ها و نظرات مردم استقبال خواهد کرد،گفت: اعزام کارشناسان در سطح روستاها و برگزاری کلاس های آموزشی نقش بسزایی در پیشگیری از انواع جرایم خواهد داشت.

سرهنگ علیمحمدی در پایان با اشاره به مراسمات چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز گفت:پلیس با اجرای طرح های مختلف انتظامی به هنجار شکنان اجازه نخواهد داد که آسایش و ارامش را از شهروندان عزیز سلب نمایند.

کد مطلب 3931112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه