به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون صبح دوشنبه در این آئین گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در زمینه توجه دستگاه های اجرایی برای مقابله با آسیب های اجتماعی و اجرای سیاست های مصوب شورای اجتماعی کشور تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است.

ظهیر محمودی با بیان اینکه هدف از این طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، افزود: این دو وزارت خانه مهم با همکاری یکدیگر این کار بزرگ را برعهده گرفته اند تا بتوانند بخشی از آسیب ها و خطرات آسیب های اجتماعی را کاهش دهند.

وی افزود: اگر می خواهیم جامعه ای سالم و رو به رشد داشته باشیم باید همه ادارات و نهادها مشارکت سازنده و همگانی در برنامه های پیشگیری اجتماعی داشته باشند.

محمودی با اشاره برخی آسیب ها مانند اعتیاد، طلاق و مفاسد اجتماعی در بین اقشار جامعه، اضافه کرد: این تفاهم نامه در قالب سرفصل های مشخص آموزشی وحمایتی برای اجرا در مدارس طراحی و تعریف شده که شامل شش پروژه در زمینه پیشگیری از اعتیاد و با رویکرد آموزش مهارت های اجتماعی در پایه های ششم و نهم، حوزه پیشگیری از مفاسد اخلاقی و با رویکرد مدیریت عواطف در پایه های هفتم برای دختران و هشتم برای پسران و حوزه پیشگیری از طلاق و با رویکرد آموش مهارت های تاب آوری برای دانش آموزان خانواده های در معرض خطر طلاق همه پایه ها است.

در این مراسم بخشدار، معاونان و کارشناسان آموزش و پرورش ودانش آموزان دبیرستان متوسطه اوّل دخترانه نرجس حضور داشتند.