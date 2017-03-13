به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، در اولین جلسه ستاد مرکزی اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت، اعضای جلسه که نمایندگان و مسؤولان بخش‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده در اردوهای جهادی هستند، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این جلسه دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: ستاد مرکزی اردوهای جهادی دانشگاهیان با هدف تصویب سیاست‌ها، تعیین راهبردها، تهیه نقشه‌راه و برنامه‌ریزی کلان برای ارتقاء فعالیت‌های جهادی و همچنین هماهنگی، تقسیم کار و انسجام‌بخشی میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مجری اردوهای جهادی تشکیل شده است.

فراهانی با ذکر این نکته که خروجی اردوهای جهادی با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه به کارگرفته شده در این اردوها تناسب چندانی ندارد، خاطر نشان کرد: در این ستاد ما باید به دنبال افزایش بهره‌وری اردوهای جهادی باشیم و نقشه‌ جغرافیای فعالیت‌های جهادی کشور را ترسیم کنیم.

وی گفت: در سال‌های گذشته به جهت اهمیتی که بخش‌های مختلف کشور به بحث محرومیت‌زدایی مناطق محروم داده‌اند، نهادها و بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی فعالیت‌های جهادی را آغاز کرده و در این عرصه کنشگر بوده‌اند که این موضوع در جایگاه خود امری پسندیده و قابل تقدیر است.

معاون وزیر بهداشت به موضوع موازی‌کاری در اردوهای جهادی اشاره کرد و افزود: اما وجود موازی‌کاری و عدم هماهنگی نهادهای متولی و مجری منجر به کاهش بهره وری اردوهای جهادی شده که باید برای رفع این نقیصه در «ستاد مرکزی اردوهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت» هماهنگی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود.

در ادامه جلسه هر یک از حضار که از دستگاه‌ها و نهادهایی نظیر بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، معاونان فرهنگی و دانشجویی برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، دبیران کانون‌های هلال احمر و خیریه دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند، به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه می‌توان به ضرورت درگیر شدن همه اقشار جامعه دانشگاهی، برگزاری منظم اردوهای جهادی در تمامی طول سال، ضرورت تدوین سازکار و استاندارد ارائه خدمات بهداشتی، درمانی در اردوهای جهادی، لزوم شناسایی مناطق کمتربرخوردار و بررسی دقیق کارشناسی شده نحوه و چگونگی ارائه فعالیت‌های جهادی، علمی و منسجم دیده شدن فرآیندهای اجرای اردوهای جهادی، لزوم هماهنگی و ارتباط مؤثر با شبکه بهداشت مناطق هدف و ... اشاره کرد.

در سال‌های گذشته اردوهای جهادی دانشگاهی در معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی و دیگر نهادهای دانشگاهی نظیر بسیج دانشجویی و بسیج جامعه پزشکی طرح‌ریزی و اجرا شده است.

در دوم اسفندماه سال جاری برای اولین‌بار «آیین‌نامه فعالیت‌های جهادی دانشگاهی وزارت بهداشت» در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تدوین شده و پس از تأیید دکتر هاشمی وزیر بهداشت، توسط معاون فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.