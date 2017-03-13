به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه‌ای مصوبه شورای‌عالی درباره حادثه ساختمان پلاسکو را ابلاغ کرد.

در نامه پیروز حناچی آمده است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۰۲ و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۱ خود درباره گزارش تکمیلی حادثه پلاسکو توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی، پس از استماع گزارش مذکور و بحث و بررسی، موارد زیر را در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلانشهرهای کشور مصوب نمود:

۱. مستندسازی، تهیه شناسنامه ساختمان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای کلیه ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، شامل آخرین وضعیت نقشه‌های ساختمانی و تاسیساتی، راه‌های فرار و ... توسط شهرداری با همکاری نظام مهندسی ساختمان هر کلانشهر انجام پذیرد.

۲. کنترل و انطباق کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره انجام و از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره از طرق قانونی لازم بوسیله شهرداری جلوگیری شود.

۳. ضوابط عام بلندمرتبه سازی، به منظور هدایت کمیسیون‌های ماده ۵ و حصول اطمینان از جانمایی صحیح و حصول حداقل‌های ایمنی در ساختمان‌های بلند توسط دبیرخانه شورایعالی تهیه و جهت تصویب به شورایعالی ارائه گردد.

۴. شهرداری‌های کلانشهرها ضمن احصاء ساختمان‌های بلندمرتبه، که براساس مستندات موضوع بند ۱، دارای حداقل‌های تعریف شده در بند ۳ این مصوبه نیستند، تمهیدات اصلاحی لازم برای آنها را ارائه و اعمال نمایند.

۵. برنامه روشن شهرداری کلانشهرها (سازمان آتش نشانی) برای توسعه تجهیزات آتش‌نشانی و ایجاد ایمنی بیشتر و روش‌های برخورد با آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند مرتبه کشور، علی الخصوص در ساختمان‌هایی که در معابر کم عرض واقع شده‌اند، تدوین و با هدف آمادگی، آموزش و مقابله در مواقع خطر به تصویب مراجع ذیربط (شوراهای شهرها) برسد.

۶. بر لزوم اجباری شدن بیمه کیفی ساختمان، بخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه کشور، به منظور حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی تاکید می‌شود.

۷. ضوابط و چک لیست‌های لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در طول دوره بهره برداری (مطابق مبحث ۲۲)، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، تدوین و پس از تصویب جهت اعمال به مدیریت شهری کلانشهرها ابلاغ شود.

۸. ضوابط جانمایی صحیح اماکن تجاری- اداری مقیاس شهری و منطقه‌ای (مال‌ها) به منظور حصول اطمینان از حداقل تاثیرات منفی این گونه ساختمان‌ها بر روی ترافیک کلانشهرها، زیست پذیری شهری و امکان مقابله با سوانح توسط دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و پس از بررسی و تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری، جهت اعمال و رعایت در طرح‌های توسعه شهری کلانشهرها و کمیسیون‌های ماده ۵ به مراجع ذیربط ابلاغ شود.

۹. احداث ساختمان‌های پرخطر در مجاورت شریان‌های حیاتی شهری شامل شریان‌ها و معابری که در شرایط بحران باید الزاماً آزاد باقی بمانند، ممنوع و این موضوع در طرحهای توسعه شهری و تغییرات بعدی آنها لحاظ شود.

۱۰. کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به بازنگری، کنترل و ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات متعلق به خود می‌باشند.

۱۱. بر بازنگری و به روز رسانی آئین نامه ۲۸۰۰ و فصول مرتبط مقررات ملی ساختمان در باره ساختمان‌های بلند مرتبه با تمرکز بر موضوع ایمنی باتوجه بر تجربه ساختمان پلاسکو تاکید می‌شود.

در ضمن شورای‌عالی مقرر نمود به منظور فرهنگ‌سازی و عبرت آموزی از این حادثه و پاسداشت خاطره فداکاری شهدای آتش‌نشان در عین حفظ حقوق مالکان، طراحی و احداث ساختمان جایگزین در محل ساختمان تخریب‌شده پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه از طریق برگزاری مسابقه عمومی معماری با همکاری مالک مجموعه (بنیاد مستضعفان) انجام پذیرد.