استقرار بالگرد امدادی برای نخستین بار ویژه‌ ایام نوروز ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکوری نسب صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی به مناسبت ایام نوروز با اشاره به استقرار پایگاه امداد هوایی برای نخستین بار در استان اظهار کرد: به‌منظور ارائه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی در خراسان شمالی یک فروند بالگرد امداد به مدت ۱۰ روز در استان مستقر خواهد بود.

شکوری نسب بابیان اینکه در طرح نوروزی نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر در آماده‌باش صددرصدی قرار دارند، افزود: در این طرح بیش از یک هزار و ۸۰۰ نیروی فعال در روز مشغول به ارائه خدمت به مسافران خواهند شد.

وی بابیان اینکه طرح نوروزی هم‌زمان با سراسر کشور از ۲۵ اسفندماه آغاز و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد، افزود: طی این مدت جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به‌منظور ارائه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی برنامه‌های ویژه‌ای را با دو طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی وامداد و نجات آماده کرده است.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده توسط هلال‌احمر در ایام نوروز به مسافران و گردشگران نوروزی تصریح کرد: ۱۸ پایگاه ایمنی سلامت، هشت خیمه نماز، ۱۸ پایگاه سلامت برای تست فشارخون و قند خون و هشت چادر دوستدار کودک در محورهای مواصلاتی استان فعالیت خواهند داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اضافه کرد: همچنین چهار پست سحاب در محورهای استان به‌منظور خدمات‌دهی به مسافران فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی باهدف نمایش توان عملیاتی تیم‌های بشردوستانه سازمان در حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها، ترویج فرهنگ پیشگیری از طریق ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در ارتباط با حوادث و سوانح و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در کمک به سفری ایمن و سالم اجرایی می‌شود.

شکوری نسب با اشاره به طرح ملی امداد و نجات گفت: هدف از اجرای این طرح امدادرسانی سریع و مناسب به حادثه دیدگان ناشی از حوادث است.

وی ادامه داد: در طرح ملی امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، ۱۲ پایگاه ثابت امداد جاده‌ای در سراسر محورهای مواصلاتی استان، چهار پایگاه موقت امداد جاده‌ای، سه پایگاه سیار امداد جاده‌ای و یک پایگاه کوهستان فعال خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: همچنین ۱۹ آمبولانس، ۹ ست نجات، یک دستگاه موتور آمبولانس در سراسر محورهای استان در نظر گرفته‌شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ۱۰۵ نفر نیروی نجات گر در نظر گرفته‌شده است، گفت: همچنین طی این مدت دو هزار و ۱۴۲ نفر روز آماده ارائه خدمات به گردشگران و مسافران نوروزی هستند.

وی اظهار کرد: هشت پست کشیک به‌صورت ۲۴ ساعته در شعب جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های خراسان شمالی آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی خواهند بود.

این مسئول افزود: همچنین طی ایام نوروز ستاد امداد و نجات خراسان شمالی با برگزاری جلسات به رصد مکان‌ها و وضعیت‌ جاده ای به‌منظور کاهش حوادث می‌پردازد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تصریح کرد: طی ایام نوروزی طرح (بهرفت) به‌منظور بهبود رفتارهای ترافیکی انجام می‌شود که در این راستا طرح نظارت ایمنی و ضوابط قانونی رانندگی ایمن از سوی جوانان جمعیت به رانندگان منتقل و هدف آن پیشگیری و کاهش تصادف‌های جاده‌ای است.

شکوری نسب همچنین از طرح لبخند کودکانه در خراسان شمالی خبر داد و گفت: در این طرح افرادی که تمایل دارند، می‌توانند با تهیه البسه، کفش، اسباب‌بازی، لوازم‌التحریر و غیره در قالب سفیران مهربانی برای کودکان مناطق محروم ارسال کنند.