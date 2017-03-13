سعید رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد جدی دستگاه قضایی با متخلفان زیست محیطی و همچنین متصرفان به اراضی منابع طبیعی اظهار داشت: در این راستا برنامه ریزی لازم برای برخورد با متخلفان در قالب برقراری گشت های نوروزی در استان صورت گرفته است.

وی با هشدار به متصرفان اراضی ملی و طبیعی استان لرستان عنوان کرد: این افراد بدانند که گشت های نوروزی در سطح عرصه های ملی و طبیعی استان فعال بوده و با این افراد قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: هیچ گونه اقماض و رافتی برای این افراد در نظر گرفته نمی شود و هر جایی تخطی از قانون و یا تجاوزی به اراضی ملی و دولتی صورت گیرد قاطعانه با آن برخورد خواهیم کرد.