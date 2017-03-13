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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برخورد قاطع دستگاه قضایی با متصرفان/ گشت‌های نوروزی تشکیل شد

برخورد قاطع دستگاه قضایی با متصرفان/ گشت‌های نوروزی تشکیل شد

خرم آباد - دادستان مرکز لرستان از برخورد قاطع با متصرفان به عرصه های منابع طبیعی و دولتی استان خبر داد.

سعید رازانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد جدی دستگاه قضایی با متخلفان زیست محیطی و همچنین متصرفان به اراضی منابع طبیعی اظهار داشت: در این راستا برنامه ریزی لازم برای برخورد با متخلفان در قالب برقراری گشت های نوروزی در استان صورت گرفته است.

وی با هشدار به متصرفان اراضی ملی و طبیعی استان لرستان عنوان کرد: این افراد بدانند که گشت های نوروزی در سطح عرصه های ملی و طبیعی استان فعال بوده و با این افراد قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: هیچ گونه اقماض و رافتی برای این افراد در نظر گرفته نمی شود و هر جایی تخطی از قانون و یا تجاوزی به اراضی ملی و دولتی صورت گیرد قاطعانه با آن برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 3931122

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