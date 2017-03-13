۵ قزوینی به اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله اردوهای تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در حالی آغاز می شود که امیررضا آیینه چی، کیانوش مشایخی، امیرمحمد رضایی، مبین حداد و امیرمحمد چگینی از قزوین دعوت شده ها به این اردو هستند.

این اردو از ۵ تا ۸ فرودین ۹۶ با شرکت ۶۰ می شود.

استخر بین المللی ۹ دی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان ملی پوشان است.

دعوت تنیسور استان به اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی تنیس روی میز

حمیدرضا طاهرخانی تنیسور قزوینی به اولین اردوی تیم ملی در فروردین سال ۹۶دعوت شد،

این اردو با ۵ بازیکن در بخش مردان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا چین برگزار می شود.

اردوی تیم های ملی از ۴ تا ۱۶ فروردین در تهران برگزار می شود.

تیم ژیمناستیک هنری شهید گرامی قزوین سوم کشور شد

در مرحله نهایی رقابت های ژیمناستیک هنری باشگاه های کشور، تیم ژیمناستیک هنری شهید گرامی قزوین در جایگاه سوم ایستاد.

در رقابت های۶وسیله دارحلقه، خرک، بارفیکس، پارالل، پرش حلقه و حرکات زمینی، تیم شهید گرامی قزوین بعد از تیم های انرژی موتور تهران و شمالغرب کشور، سوم شد.

رضا خیرخواه هدایت تیم استان رابر عهده داشت.

این رقابت ها به میزبانی استان البرز برگزار شد.