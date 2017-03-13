  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

اخبار کوتاه ورزشی؛

۵ قزوینی به اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان دعوت شدند

۵ قزوینی به اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان دعوت شدند

قزوین- در نخستین مرحله اردوی تیم ملی واترپلو ۵ قزوینی شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله اردوهای تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در حالی آغاز می شود که امیررضا آیینه چی، کیانوش مشایخی، امیرمحمد رضایی، مبین حداد و امیرمحمد چگینی از قزوین دعوت شده ها به این اردو هستند.

این اردو از ۵ تا ۸ فرودین ۹۶ با شرکت ۶۰  می شود.

استخر بین المللی ۹ دی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان ملی پوشان است.

دعوت تنیسور استان به اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی تنیس روی میز

حمیدرضا طاهرخانی تنیسور قزوینی به اولین اردوی تیم ملی در فروردین سال ۹۶دعوت شد،

این اردو با ۵ بازیکن در بخش مردان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا چین برگزار می شود.

اردوی تیم های ملی از ۴ تا ۱۶ فروردین در تهران برگزار می شود.

تیم ژیمناستیک هنری شهید گرامی قزوین سوم کشور شد

در مرحله نهایی رقابت های ژیمناستیک هنری باشگاه های کشور، تیم ژیمناستیک هنری شهید گرامی قزوین در جایگاه سوم ایستاد.

در رقابت های۶وسیله دارحلقه، خرک، بارفیکس، پارالل، پرش حلقه و حرکات زمینی، تیم شهید گرامی قزوین بعد از تیم های انرژی موتور تهران و شمالغرب کشور، سوم شد.

رضا خیرخواه هدایت تیم استان رابر عهده داشت.

این رقابت ها به میزبانی استان البرز برگزار شد.

کد مطلب 3931124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها