نجات ۲۷ نفر از میان دود و آتش/ یک زن میانسال راهی بیمارستان شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ جزئیات این حریق بامدادی گفت: در ساعت ۲:۲۹ دقیقه بامداد امروز وقوع حریق در یک ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی در میدان نماز شهرری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله مأموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی افزود: حریق در ساختمانی ۵ طبقه ۱۰ واحدی به وقوع پیوسته بود که واحد ۷۰ متری طبقه اول به دلایل نامعلومی شعله‌ور شده بود و ساکنان واحدهای کناری به دلیل دود گرفتگی در داخل خانه‌های خود محبوس شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اظهار داشت: نجات‌گران بلافاصله به دو گروه تقسیم شده، گروه اول اقدام به مهار شعله‌های آتش کردند و گروه دوم با هدایت همسایه‌ها به طبقات بالایی و خروج دود اقدام به جستجو برای یافتن افراد گرفتار در خانه‌های خود کردند.

وی همچنین تصریح کرد: شعله‌ها در ساعت ۴:۱۰ بامداد مهار شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت. تنها یک زن میانسال به دلیل مشکلات تنفسی و دودگرفتگی، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

ملکی افزود: در جریان امداد رسانی، مأموران موفق شدند ۲۷ شهروند از جمله یک کودک ۱۰ ماهه را نجات دهند. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است.