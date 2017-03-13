به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی در شورای ترافیک استان البرز که صبح دوشنبه در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه بهطورقطع در ایام تعطیلات نوروزی به سبب افزایش بار ترافیکی در استان اختلال درروند ارتباطات تلفنی و اینترنتی را مشاهده خواهیم کرد، اظهار کرد: بهمنظور رفع مشکلات مذکور برنامهریزی ویژهای صورت گرفته و اهتمام جدی در این خصوص در استان وجود دارد.
وی با اشاره به نصب آنتنهای سیار و تقویت آنتنهای ثابت در تعطیلات نوروزی، افزود: بدون شک نصب و تقویت آنتنهای سیار جادهای ازجمله مهمترین اقدامات این اداره کل در استان البرز خواهد بود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز خاطرنشان کرد: همهساله با افزایش حجم ترافیک در نوروز اختلالاتی در حوزه ارتباطات ایجاد میشود که پیرو این مهم تیمهای عملیاتی برای تقویت آنتنهای ثابت و سیار شکلگرفته است.
حمیدی با تأکید بر اینکه پیشبینی لازم پیرو مشکلات یادشده اتخاذشده است، تصریح کرد: با آنتنهای سیار درصدد رفع مقطعی این مشکل هستیم.
وی بابیان اینکه چهار نقطه در محور کرج - چالوس و یک نقطه در شهرستان طالقان برای نصب آنتنها مدنظر قرار دادهشده است، افزود: بهطورقطع نصب این آنتنها مشکل را بهصورت صددرصدی برطرف نمیکند.
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