آئین درختکاری ویژه گرامیداشت شهدای روحانی در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین ویژه درختکاری به یاد ۶۵ شهید روحانی شاهرود صبح دوشنبه با حضور امام جمعه، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، شهردار شاهرود و اعضای بسیج طلاب و روحانیان شهرستان در محل بلوار فدک شاهرود برگزار و طی آن ۶۵ درخت به دست مسئولان، غرس شد.

حفظ درخت سیره اهل بیت(ع) است

امام جمعه شاهرود در حاشیه این آئین به خبرنگار مهر گفت: بهترین یادواره شهدا، غرس نهالی به نام آنها است تا همراه با پای گیری این درختان، یاد و خاطر این عزیزان برای همیشه در شهر و دیارمان باقی و ساری باشد.

حجت الاسلام عباس امینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای روحانی، بیان داشت: امروز در حالی بلوار فدک شاهرود به نام این شهدای گرانقدر درختکاری می شود که مردم می دانند، حفظ منابع طبیعی و ایجاد درخت، نفعی همگانی دارد و یاد آور درخت انقلابی است که با خون همین شهدا آبیاری شده لیکن این رسم هرساله در روزهای پایانی سال با این هدف اجرا می شود که ان شاالله روزی شاهد ترویج این منابع خدادادی و در نهایت بهبود کیفیت زیست افراد باشیم.

وی افزود: درختکاری همچنین ترویج یک الگو و سنت حسنه است که می تواند در تمام بخش های زندگی ترویج یابد لذا در روایات پیامبر(ص) نیز می خوانیم که هرآنچه برای مردم سودمند است، می بایست حفظ شود، امروز منابع طبیعی نفعی همگانی برای انواع بشر دارد پس حفظ آن جز در سیره اهل بیت(ع) نیست.

فرهنگ حفظ منابع طبیعی ترویج یابد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این آئین ضمن بیان اینکه فرهنگ حفظ منابع طبیعی می بایست ترویج یابد، گفت: امروز بشر نیازمند به ترویج محیط های طبیعی است لذا باید در حفظ آنها کوشید چرا که امروز جامعه با چالش های محیط زیستی فراوانی روبرو است و یکی از راه های برون رفت از این چالش، حفظ درختان محسوب می شود.

حجت الاسلام علی شکری بیان داشت: نقشی که سازمان تبلیغات اسلامی می تواند در حفظ منابع طبیعی و پایداری محیط زیست داشته باشد، فرهنگ سازی و کارهای تبلیغی و ترویجی است تا مردم دانش بیشتری درباره نحوه استفاده از منابع طبیعی داشته باشند.

وی افزود: سیره اهل بیت (ع) و قرآن کریم بر مسئله استفاده درست از طبیعت و انفال تاکید زیادی دارند لیکن باید دانست که حفظ درخت از توصیه های دین مبین اسلام است همانطور که امروز در بحث آب استان سمنان نیازمند مصرف بهینه منابع است که بتوانیم در کنار یکدیگر از تبعات سوء خشکسالی بکاهیم.

۲۰۰نهال در بلوار فدک غرس شد

شهردار شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با روزهای پایانی سال و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بسیج طلاب و روحانیان، دفتر امام جمعه و بنیاد شهید، پروژه درختکاری بلوار فدک شاهرود با غرس ۲۴۵ نهال توت تزئینی به انجام رسید که ۶۵ درخت آن با حضور روحانیان غرس شد.

سید حسن میرفانی بیان داشت: بلوار فدک به دلیل اینکه هنوز آسفالت نشده و همچنین مقوله عدم ساخت و ساز کافی در این حیطه بحث خاک و غبار را دارد، نیاز به کاشت درختانی است که بتوانند مقاومت بیشتری داشته باشند در این بلوار احساس می شد که در نهایت با پیشنهاد کمیسیون اشجار شهرداری، گونه توت تزئینی برای این بلوار در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این نهال ها به نام ۶۵ شهید روحانی شهرستان شاهرود و ۳۰شهید روحانی مدفون در این شهرستان با حضور مسئولان و روحانیان غرس شد، افزود: شاهرود ۲۵۰ هکتار فضای سبز دارد که طی سال جاری تا کنون بالغ بر ۲۰ هزار اصله درخت در این فضا غرس شده است.