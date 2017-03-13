  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

ظریف در واکنش به اتهام زنی نتانیاهو:

ملت ایران ۳ بار در طول تاریخ یهودیان را نجات داده است

ملت ایران ۳ بار در طول تاریخ یهودیان را نجات داده است

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: واقعا تاسف آور است که نژاد پرستی به جایی می رسد که علیه آحاد ملت ایران که سه بار در تاریخ، یهودیان را نجات داده چنین اتهامی وارد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نسبت به برخی اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

متن پیام توئیت ظریف به شرح زیر است:

یک بار دیگر، بنجامین نتانیاهو نه تنها واقعیات معاصر را تحریف می کند، بلکه همزمان گذشته و حتی کتاب مقدس را نیز تحریف می کند. 

واقعا تاسف آور است که تعصب و نژاد پرستی به جایی می رسد که علیه آحاد یک ملت که سه بار در تاریخش یهودیان را نجات داده است چنین اتهامی وارد می شود.

کتاب استر بیان می کند که چگونه خشایارشا در چنین روزی یهودیان را از توطئه هامان نجات داد دوباره در زمان کوروش، پادشاه ایران یهودیان را از اسارت در بابل رهانید و در زمان جنگ جهانی دوم که یهودیان در اروپا کشتار می شدند، ایرانیان به آنان پناه دادند.

کد مطلب 3931133
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها