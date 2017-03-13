ملت ایران ۳ بار در طول تاریخ یهودیان را نجات داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نسبت به برخی اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

متن پیام توئیت ظریف به شرح زیر است:

یک بار دیگر، بنجامین نتانیاهو نه تنها واقعیات معاصر را تحریف می کند، بلکه همزمان گذشته و حتی کتاب مقدس را نیز تحریف می کند.

واقعا تاسف آور است که تعصب و نژاد پرستی به جایی می رسد که علیه آحاد یک ملت که سه بار در تاریخش یهودیان را نجات داده است چنین اتهامی وارد می شود.

کتاب استر بیان می کند که چگونه خشایارشا در چنین روزی یهودیان را از توطئه هامان نجات داد دوباره در زمان کوروش، پادشاه ایران یهودیان را از اسارت در بابل رهانید و در زمان جنگ جهانی دوم که یهودیان در اروپا کشتار می شدند، ایرانیان به آنان پناه دادند.