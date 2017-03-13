شناسایی و لغو فعالیت کارگاه غیرمجاز تولید ترشی در آبادان

سید جابر پورشعیب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این رابطه ۳۰ هزار لیتر ترشی تولیدی شده در این کارگاه توقیف شد.

وی افزود: کارگاه یاد شده در پی تلاش کارشناسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان شناسایی و از فعالیت آن جلوگیری شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی دانشکده علوم پزشکی آباداناظهار کرد: در این کارگاه، کار تولید و توزیع ترشی در شرایط نامطلوب محیطی و به طور کامل غیر بهداشتی با مواد اولیه نامرغوب و غیرمجاز به صورت زیرزمینی تهیه می شد.

پورشعیب تصریح کرد: کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان و امور حقوقی این دانشکده همراه با نماینده صنعت و معدن، با اخذ مجوز از دادستان آبادان از محل مورد نظر بازرسی کردند و موفق به کشف ۳۰۰ بشکه ۱۰۰ لیتری ترشی کپک‌ زده و توقیف آنها شدند.

وی از شهروندان آبادانی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق تلفن رسیدگی به شکایت معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی آبادان به شماره ۱۴۹۰ اطلاع دهند.