وزیر کشور آلمان با نشست های تبلیغاتی ترکیه مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «توماس دیمیزیره» وزیر کشور آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی «آ ار د» درباره تنش های اخیر مقامات ترکیه با مقامات اروپایی اظهار داشت: برلین به شدت با برگزاری هر نوع نشست انتخاباتی مقامات ترکیه در کشور آلمان مخالف است.

وی همچنین با بیان اینکه تبلیغات ترکیه در آلمان بی معنی است، افزود: ما با ورود هر کدام از مسئولان حزب عدالت و توسعه ترکیه به آلمان با هدف برگزاری نشست انتخاباتی مخالف هستیم.

این در حالی است که ممانعت دولت هلند از برگزاری سخنرانی مقامات ترکیه، تازه ترین نمونه از این نوع ممنوعیت ها در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان است.

گفتنی است سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.

چاوش اوغلو در ادامه انتقادات خود خطاب به دولت آمستردام گفته بود: این مردم (اتباع ترکیه) اسرای شما نیستند.