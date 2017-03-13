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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

معاون استاندار البرز:

جانمایی مرکز کنترل مانیتورینگ محل اختلاف دستگاه‌ها نباشد

جانمایی مرکز کنترل مانیتورینگ محل اختلاف دستگاه‌ها نباشد

کرج - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: جانمایی مرکز کنترل مانیتورینگ البرز محل اختلاف دستگاه‌ها نباشد باید بهترین خدمات در ایام نوروز ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی در شورای ترافیک استان البرز که صبح دوشنبه در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری البرز برگزار شد، بابیان اینکه برگزاری شورای ترافیک از اهمیت بالایی در استان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی برخوردار است، اظهار کرد: ۳۰ جلسه برای ساماندهی ترافیک برون‌شهری و درون‌شهری البرز طی سال جاری برگزارشده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه پلیس راهور استان تجارب خوبی را در حیطه کاری داشته است، افزود: شهرداری و پلیس راهور تلاش شبانه‌روزی را از خود به منصه ظهور گذاشته‌اند تا شهروندان در امنیت و آسایش به سر ببرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: مصوبات شورای ترافیک استان البرز بسیار حائز اهمیت است به‌طور حتم نباید کوتاهی در این خصوص انجام شود.

ارتقایی با اعلام اینکه مرکز کنترل مانیتورینگ استان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در نظر گرفته‌شده از طرفی نباید در خصوص جانمایی این مرکز محل اختلاف دستگاه‌ها باشد، تصریح کرد: بدون همدلی، همراهی، اتحاد و انسجام کار به‌جایی پیش برده نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه عدم وجود اتحاد بین مسئولان و دستگاه‌ها مردم را متضرر می‌سازد، اعلام کرد: خوشبختانه اتحاد و هماهنگی خوبی بین مسئولان استان البرز وجود دارد.

کد مطلب 3931149

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