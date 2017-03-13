  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:

۲۳ هزار کانون مساجد در کشور فعالیت می‌کنند

۲۳ هزار کانون مساجد در کشور فعالیت می‌کنند

کرمانشاه- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون ۲۳ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت:  هم اکنون ۲۳ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور وجود داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مساجد سنگر حیات بخشی در برابر کلام تحریف شده و آکنده از خشونت اسلام داعشی است.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: میتوانیم پیام اسلام راستین  محمدی و اسلام عزت را در جهان منتشر کنیم.

وی افزود: امروز مسجد کانون فعالیت انسان ساز فرهنگی هنری، علمی، عرفانی، عبادی است و کانونهای فرهنگی هنری نماد عقلانیت و دیانت است.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: باید قدر نعمت بزرگ مساجد و کانونهای فرهنگی هنری را بدانیم و به جایگاه در خور شان برسیم.

کد مطلب 3931150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها