به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ۲۳ هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور وجود داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مساجد سنگر حیات بخشی در برابر کلام تحریف شده و آکنده از خشونت اسلام داعشی است.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: میتوانیم پیام اسلام راستین محمدی و اسلام عزت را در جهان منتشر کنیم.

وی افزود: امروز مسجد کانون فعالیت انسان ساز فرهنگی هنری، علمی، عرفانی، عبادی است و کانونهای فرهنگی هنری نماد عقلانیت و دیانت است.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: باید قدر نعمت بزرگ مساجد و کانونهای فرهنگی هنری را بدانیم و به جایگاه در خور شان برسیم.