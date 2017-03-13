حضور ۶۰ درصدی دانش آموزان ایلامی در طرح های پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در آیین آماده باش نوروزی همیاران پلیس در دبستان توحید شهر ایلام اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و شایسته پلیس راهنمایی و رانندگی در سال های اخیر استفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان همیاران پلیس می باشد که نقش بسزایی در کاهش تخلفات و تصادفات داشته است.

سرهنگ کاظمی طرح همیاران پلیس را یکی از طرح های موفق مبتنی بر مشارکت مردم و دانش آموزان با پلیس دانست وافزود: همیاران پلیس بازوان توانای راهنمایی و رانندگی درخانواده ها هستند و تذکرات دانش آموزان به والدین و نزدیکان درمواقع مشاهده تخلف تاثیربسزایی دررعایت قوانین ومقررات دارد.

وی ادامه داد: امروزه پلیس بانفوذ در بین کودکان ونوجوان سعی کرده تاشما عزیزان را درحفظ وبرقراری امنیت اجتماعی ونظم وانضباط ترافیکی سهیم نمایدوباآموزش های زیربنایی ،توانسته است فرهنگ ترافیک رادرخانواده ها تعمیم دهد.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه بررسی های انجام شده نشان می دهد آموزش به مردم به ویژه کودکان و دانش آموزان مقاطع ابتدایی باعث کاهش ۴۰درصدی تلفات انسانی درسال های اخیرشده است اضافه کرد: هم اکنون ۶۰درصد دانش آموزان استان درسر گروه همیاران پلیس ،پلیس یاران نوجوان و پلیس یاران جوان با پلیس راهنمایی و رانندگی مشارکت و همکاری دارند .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم برگزاری چنین مراسماتی باعث ارتقا فرهنگ ترافیک دربین دانش آموزان وخانواده شود وکودکان یار و یاور ما در این سفرهاباشند.