بیانیه فدراسیون کشتی پس از قطعیت میزبانی جام جهانی در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانه به شرح زیر است:

«در فاصله ٤٨ ساعت مانده تا آغاز رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی، و در حالی که برخی تیم ها برای شرکت در مسابقات وارد کشورمان شده اند، فدراسیون کشتی با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه مسولان استانی تعهدات خود را باتمام برسانند، قطعی شدن میزبانی جام جهانی در آبادان را اعلام کرد.

انتظار می رود مسئولان استان خوزستان همچون مسئولان منطقه آزاد اروند به تعهدات خود در قبال میزبانی مسابقات طبق قول های داده بطور کامل عمل نمایند تا مشکلی بابت برگزاری این رقابت ها که به دقت توسط اتحادیه جهانی کشتی رصد می شود، نداشته باشیم.

قطعا احترام به مردم عزیز خوزستان دلیل اصلی واگذاری این میزبانی به این استان قهرمان پرور، آنهم با کمترین میزان خواسته از مسئولان استانی خوزستان، نسبت به سایر استانها بوده است. سازمان مدیریت کشتی کشور امیدوار است با حمایت های پرشور مردم عزیز خوزستان و ایران از ملی پوشان جوان و سرمایه های المپیک ٢٠٢٠ کشتی فرنگی کشور، در مقابل حریفان قدرتمند خود، بتوانیم رضایت نسبی ملت شریف ایران را بدست آوریم.»

رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در حالی روزهای ٢٦ و ٢٧ اسفندماه با حضور هشت تیم برتر دنیا در سالن کوثر آبادان برگزار می شود که تیم ایران در مرحله مقدماتی به ترتیب با کشورهای آلمان، روسیه و قزاقستان روبرو خواهد شد.